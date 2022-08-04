KPSS'de kopya soruşturması! Polis baskın yaptı Yediiklim Yayınevi kendini böyle savundu...

KPSS’de soru sızdırma iddiaları sonrası Cumhurbaşkanlığı kararıyla ÖSYM Başkanı Aygün görevden alındı. ÖSYM’de inceleme yapan DDK’nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenleyerek arama yaptı. İddiaların odağındaki yayınevinden açıklama geldi.

YÖK DE İNCELEME BAŞLATTI

Gözlerin çevrildiği DDK müfettişleri, dün incelemelerde bulunmak için ÖSYM’ye gitti. DDK Başkanı Yunus Arıncı, “Problemli bir durum var” diyerek, tablonun net görülebilmesi için en kısa zamanda raporu Cumhurbaşkanı’na sunacaklarını kaydetti. Müfettişlerin ÖSYM’de yaptığı inceleme sonrasında DDK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine “sahtecilik”, “kamu aleyhine dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma açtı. KPSS’de yaşanan gelişmeler sonrasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da inceleme başlatıldı. YÖK açıklamasında, inceleme sonucunun en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

DAVALAR AÇILIYOR

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na KPSS’deki iddialara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Kaya, suç duyurusunda, sınav sorularının sızdırılmasından, yayınlanmasından ve bu soruların haksız ve hukuksuz biçimde adaylara sınavda sorulmasından sorumlu olan kişilerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Birçok STK da dava açacağını açıklarken, Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen ise suç duyurusunda bulanacaklarını açıkladı.

YAYINEVİNE BASKIN

Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara’da Yediiklim Yayınları’na ait 2 adrese baskın yaptı. Mali polisin saatler süren aramasında, dijital materyal ve dokümanların birer nüshasını aldığı belirtildi.

DİĞER OTURUMLAR NE OLACAK?

KPSS Lisans oturumu, 31 Temmuz Pazar günü düzenlendi. Alan Bilgisi oturumları 6-7 Ağustos’ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Oturumu ise 14 Ağustos’ta düzenlenecek. Ancak sınavın yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Adayların büyük çoğunluğu, şaibenin devam ettiğini belirtip sınavın ertelenmesini isterken, bazı adaylar ise diğer oturumlara çalışmak için soruların sızdırıldığı iddia edilen yayınevinin deneme sınavlarının peşine düştü.

YAYINEVİ’NİN SAVUNMASI: BENZER 20 SORU YOKTUR

Yayıncılık hayatına 2003’te dergi yayınlayarak başlayan Yediiklim Yayınevi, Yediiklim Dershaneleri ve Yayınları olarak yola devam etti. Kurum, 10 yılı aşkın süredir Türkiye’nin 81 iline ilköğretim 1. sınıftan 12. sınıfa kadar YGS-LYS, YGS, LYS, KPSS, KPSS-A, ALES, DGS, YDS, SBS, POLİSLİK, ASTSUBAYLIK vb. sınavlara yönelik soru kitapları hazırlıyor.

İddialar konusunda Milliyet’e özel açıklamada bulunan Yediiklim Yayınevi’nden yetkililer, şunları söyledi: “KPSS’de benzer çıkan soru sayısı iddia edildiği gibi 20 tane yoktur diye tahmin ediyoruz. ÖSYM şu anda soruları inceliyor. Geçmiş yıllardaki sınavlarda da çıkan benzer sorularımız oluyordu. YKS, ALES, DGS, KPSS’de de oluyor. Farklı kurumların her sene 120 sorudan 10 tane tutturduk diye açıklamaları olur. Ama biz şu ana kadar reklam yapmadık. Ama her zaman bu yapılır, doğal bir şey bu. Soruların birebir olup olmadığına ÖSYM karar verecek. İncelemeler sonucunda biz de bir açıklama bekliyoruz.”

AYGÜN: VİCDANIM RAHAT

ÖSYM başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını öne sürerek, “Alnım açık vicdanım rahat” dedi. Kocaeli’deki yerel bir gazeteye açıklama yapan Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm” diye konuştu.