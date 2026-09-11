KPSS ALAN BİLGİSİ YARIN! 12-13 Eylül KPSS saat kaçta, kaç dakika sürecek?

Haberin Devamı

2026 KPSS Lisans maratonu bu hafta sonu Alan Bilgisi oturumlarıyla devam edecek.

ÖSYM’nin resmi takvimine göre 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül Cumartesi, ikinci günü ise 13 Eylül Pazar olacak.

Adayların hangi oturuma katılacağı, başvuru sırasında seçtikleri alanlara göre değişiyor. Bu nedenle sınav saatlerinin yanı sıra her oturumun içerdiği testleri ve bina giriş saatlerini de doğru takip etmek gerekiyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN?

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

Sınav üç ayrı oturum halinde uygulanacak:

1. Oturum: 12 Eylül Cumartesi sabah

2. Oturum: 12 Eylül Cumartesi öğleden sonra

3. Oturum: 13 Eylül Pazar sabah

ÖSYM sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA?

ÖSYM kılavuzuna göre oturum saatleri şöyle:

12 Eylül Cumartesi 1. Oturum: 10.15

12 Eylül Cumartesi 2. Oturum: 14.45

13 Eylül Pazar 3. Oturum: 10.15

Sabah yapılacak oturumlarda adaylar saat 10.00’dan sonra, cumartesi öğleden sonraki oturumda ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Bu nedenle adayların yalnız sınav başlangıç saatine değil, bina girişinin kapanacağı saate göre hareket etmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUMDA HANGİ TESTLER VAR?

12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak birinci oturumda şu testler uygulanacak:

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Her testte 40 soru bulunuyor.

Kamu Yönetimi için 50 dakika, Uluslararası İlişkiler için 50 dakika, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri için de 50 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ 2. OTURUMDA HANGİ TESTLER VAR?

12 Eylül Cumartesi günü saat 14.45’te başlayacak ikinci oturumda:

Hukuk

İktisat

Maliye

testleri uygulanacak.

Bu testlerin her birinde 40 soru bulunacak ve her test için 50 dakika cevaplama süresi verilecek.

Adaylar bu oturuma girecekse sınav binasına en geç saat 14.30’a kadar giriş yapmış olmalı.

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUMDA HANGİ TESTLER VAR?

13 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak üçüncü oturumda:

İşletme

Muhasebe

İstatistik

testleri uygulanacak.

İşletme ve Muhasebe testlerinde 40’ar soru için 50’şer dakika süre verilecek.

İstatistik testinde ise 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi bulunuyor.

Pazar sabah yapılacak bu oturumda da adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacak.

Haberin Devamı

KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında süre tek parça halinde verilmiyor. Her test için ayrı soru kitapçığı kullanılıyor ve her testin kendine ait cevaplama süresi bulunuyor.

Kamu Yönetimi: 50 dakika

Uluslararası İlişkiler: 50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 50 dakika

Hukuk: 50 dakika

İktisat: 50 dakika

Maliye: 50 dakika

İşletme: 50 dakika

Muhasebe: 50 dakika

İstatistik: 60 dakika

Bir testin süresi tamamlandığında o teste ait soru kitapçığı toplanıyor ve bir sonraki testin kitapçığı dağıtılıyor.

Bu nedenle örneğin üç testin bulunduğu bir oturuma katılan aday açısından fiili sınav süresi, kitapçıkların toplanıp dağıtılması için geçen süreler hariç olmak üzere test sürelerinin toplamına göre şekilleniyor.

KPSS ALAN SINAVI KAÇ SORU?

KPSS Alan Bilgisi kapsamında uygulanan testlerin her birinde 40 soru bulunuyor.

Bir oturumda üç farklı teste katılan aday toplam 120 soruyla karşılaşabiliyor.

Ancak bütün adayların her oturumdaki bütün testlere girmesi zorunlu değil. Adaylar başvuru sırasında seçtikleri alanlara göre ilgili testlere katılıyor.

Haberin Devamı

KPSS ALAN SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınav merkezleri adayların başvuru ve yerleştirme bilgilerine göre belirleniyor.

Adayın sınava gireceği il, bina ve salon bilgileri sınava giriş belgesinde yer alıyor.

Bu nedenle “KPSS Alan Bilgisi hangi ilde yapılacak?” sorusunun aday açısından kesin cevabı, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınan sınava giriş belgesinde bulunuyor.

KPSS ALAN SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 KPSS Lisans ve Alan Bilgisi başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı.

Geç başvuru işlemleri ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Alan Bilgisi oturumları için sınav ücreti her bir oturum başına 500 TL olarak belirlenmişti.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi sınava giriş belgelerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açtı.

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM AİS’e giriş yaparak sınava katılacakları her oturum için düzenlenen belgeyi görüntüleyebiliyor.

Burada önemli bir ayrıntı var: Alan Bilgisi sınavında adayların katılacağı her oturum için ayrı sınava giriş belgesi düzenleniyor.

Adayın bir oturum için düzenlenen giriş belgesiyle başka bir oturuma girmesi mümkün değil.

Sınava giriş belgesinde adayın sınav merkezi, bina, salon bilgileri ve fotoğrafı yer alıyor.

Belge renkli ya da siyah-beyaz olarak çıktı alınabiliyor; ancak belge üzerinde adayın fotoğrafının görünür olması gerekiyor.

KPSS SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Adayların ilgili oturuma ait sınava giriş belgesinin yanı sıra geçerli fotoğraflı kimlik belgesini de yanında bulundurması gerekiyor.

ÖSYM kılavuzunda kabul edilen temel belgeler arasında fotoğraflı T.C. kimlik kartı, uygun şartları taşıyan nüfus cüzdanı ve geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport bulunuyor.

Sürücü belgesi ve öğrenci kimlik kartı gibi belgeler ise sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmiyor.

KPSS ALAN SINAVI KİMLER İÇİN?

KPSS Alan Bilgisi oturumları ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarındaki A Grubu kadrolara başvurmayı planlayan adayları ilgilendiriyor.

Bu kadrolar arasında kurumların kendi mevzuatına göre müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve denetmen yardımcılığı gibi kariyer meslekler bulunabiliyor.

Adayların hangi testlere girmesi gerektiği ise başvurmayı düşündükleri kurumların talep ettiği KPSS puan türlerine göre değişiyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Alan Bilgisi oturumlarına giren adayların puanları da sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

Bu hafta sonundaki sınavların ardından adayların gündemi “KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları” ile “KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?” aramalarına dönecek.