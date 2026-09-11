100 gramı bir kasa portakala bedel! Dikenlerin arasından tek tek toplanıyor: Herkes peşine düştü

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Kuşburnunu toplayıp marmelat yapan ev hanımı Şeyma Çakmak kuşburnunun her derde deva olduğu söyleyerek, "Kuşburnuları marmelata çevirip çocuklarıma gönderiyorum. Biz kuşburnunu kahvaltıda reçel olarak da marmelat olarak da çok tüketiyoruz. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı birebir." şeklinde konuştu. Yüksel, kuşburnunu 7'den 70'e herkesin tüketmesini tavsiye etti.