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Gündem100 gramı bir kasa portakala bedel! Dikenlerin arasından tek tek toplanıyor: Herkes peşine düştü
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100 gramı bir kasa portakala bedel! Dikenlerin arasından tek tek toplanıyor: Herkes peşine düştü

11.09.2026 - 09:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’da kış hazırlıkları kapsamında kuşburnu toplama telaşı başladı. 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunduğu belirtilen kuşburnuları, dikenli dalların arasından tek tek toplanıp temizleniyor ve marmelat ile reçele dönüştürülüyor.

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1100 gramı bir kasa portakala bedel! Dikenlerin arasından tek tek toplanıyor: Herkes peşine düştü

Erzincan’da hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnuları topalmak için vatandaşlar kolları sıvadı. İlk olarak zorlu arazilerden ve dikenli dallar arasından tek tek toplanan kuşburnu, yine tek tek temizlenerek suyla birlikte kaynatılıyor.

2100 gramı bir kasa portakala bedel! Dikenlerin arasından tek tek toplanıyor: Herkes peşine düştü

Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnu, ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.

3100 gramı bir kasa portakala bedel! Dikenlerin arasından tek tek toplanıyor: Herkes peşine düştü

Erzincan’da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle vatandaşlarca ilgi görüyor.

4100 gramı bir kasa portakala bedel! Dikenlerin arasından tek tek toplanıyor: Herkes peşine düştü

Kuşburnunu toplayıp marmelat yapan ev hanımı Şeyma Çakmak kuşburnunun her derde deva olduğu söyleyerek, "Kuşburnuları marmelata çevirip çocuklarıma gönderiyorum. Biz kuşburnunu kahvaltıda reçel olarak da marmelat olarak da çok tüketiyoruz. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı birebir." şeklinde konuştu. Yüksel, kuşburnunu 7'den 70'e herkesin tüketmesini tavsiye etti.

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