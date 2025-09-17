GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKPSS alan bilgisi nedir?
HaberlerGündem Haberleri KPSS alan bilgisi nedir?

KPSS alan bilgisi nedir?

17.09.2025 - 10:37Güncellenme Tarihi:
KPSS alan bilgisi nedir?

KPSS'de alan bilgisi ne demek? KPSS alan bilgisi oturumlarında soruları hangi bölümleri kapsıyor?

KPSS Alan Bilgisi, kamu kurumlarına alınacak personelin mezun oldukları alana dair bilgi ve yeteneklerini ölçen kritik bir sınavdır. Bu sınav, kamu personeli alımlarında adayların niteliklerini belirlemede önemli bir rol oynar.

 

KPSS alan bilgisi nedir?

 

KPSS alan bilgisi sınavı, adayların lisans veya lisansüstü eğitim aldıkları alandaki bilgi ve becerilerini değerlendirmek için tasarlanmış bir sınavdır. Sınav, adayların mezun oldukları programa göre farklı oturumlarda uygulanır ve her oturum kendi alanıyla ilgili konuları içeriyor.

Örnek vermek gerekirse, 2025 yılı KPSS A Grubu sınavının oturumları Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik gibi alanları kapsamaktadır. Bu sınav, kamu kurumlarına atanacak personelin niteliklerini belirlemede temel bir basamak olarak işlev görür.

    Güncel Haberler

    52 yaşında üniversiteli oldu, hedefi, ana dili Süryaniceye sahip çıkmak!
    #Gündem

    52 yaşında üniversiteli oldu, hedefi, ana dili Süryaniceye sahip çıkmak!

    Üç yıl önce ekti, bu yıl ilk ürününü aldı! Pazarda tanesini 20 TL'den satıyor
    #Gündem

    Üç yıl önce ekti, bu yıl ilk ürününü aldı! Pazarda tanesini 20 TL'den satıyor

    Üçüz bebeklerin annesinin sözler Aksaray Valiliği'ni harekete geçirdi: Her annenin hayali olan beşik ile bebek arabası alamadık
    #Gündem

    Üçüz bebeklerin annesinin sözler Aksaray Valiliği'ni harekete geçirdi: Her annenin hayali olan beşik ile bebek arabası alamadık