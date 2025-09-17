KPSS alan bilgisi nedir?

KPSS Alan Bilgisi, kamu kurumlarına alınacak personelin mezun oldukları alana dair bilgi ve yeteneklerini ölçen kritik bir sınavdır. Bu sınav, kamu personeli alımlarında adayların niteliklerini belirlemede önemli bir rol oynar.

KPSS alan bilgisi sınavı, adayların lisans veya lisansüstü eğitim aldıkları alandaki bilgi ve becerilerini değerlendirmek için tasarlanmış bir sınavdır. Sınav, adayların mezun oldukları programa göre farklı oturumlarda uygulanır ve her oturum kendi alanıyla ilgili konuları içeriyor.

Örnek vermek gerekirse, 2025 yılı KPSS A Grubu sınavının oturumları Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik gibi alanları kapsamaktadır. Bu sınav, kamu kurumlarına atanacak personelin niteliklerini belirlemede temel bir basamak olarak işlev görür.