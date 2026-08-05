Beyaz altın için dünyanın dört bir yanından geldiler! 9 Ağustos'a kadar sürecek

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Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin Türkiye'de düzenlenen festivallerin başında geldiğini söyledi.



Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, "Güzel ilçemiz, tarihi ve kültürel değerlerinin yanında doğal güzellikleri ile de övünmeyi hak eden bir kimliğe sahiptir. Bizim ise yerel yönetim olarak amacımız, var olan bu değerleri ülkemize ve dünyaya tanıtmak ve bu haklı gururu yaşamaktır. Taşköprü ilçemiz arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları olmak üzere 3 farklı sit alanını içinde barındıran ender, bir o kadar da örnek bir kent konumundadır. Bizler sahip olduğumuz değerleri biliyoruz. Bu değerleri nasıl korumalıyız. Nasıl tanıtmalıyız. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Mevcutları korumanın yanında gün ışığına çıkmayanları da ortaya çıkartıp gelecek kuşaklara ulaştırmak durumundayız." diye konuştu.



Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın da çiftçilere bol bereketli bir sezon dileyerek, Taşköprü sarımsağının hem yurt içinde hem de yurt dışında rüştünü ispat ettiğini belirtti.