Sıcaklar bastırdı, satışlar patladı! Kilis'in 'milli içeceği' kapış kapış gidiyor, bardağı 15 TL

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Kentte, 15 yıldır şerbetçilik yaptığını belirten Selahattin İncirli, mesleği abisinden öğrendiğini ifade etti. Şerbetin sağlık açısından birçok faydası olduğuna inandığını söyleyen İncirli, "Bu meslek abimden bana geçti. Şerbet böbrekteki kum ve taşın atılmasına yardımcı olur, mideyi rahatlatır ve şişkinliği giderir. Çok faydalı bir içecektir. Kilis'in milli içeceğidir. Özellikle yaz aylarının