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GündemSıcaklar bastırdı, satışlar patladı! Kilis'in 'milli içeceği' kapış kapış gidiyor, bardağı 15 TL
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Sıcaklar bastırdı, satışlar patladı! Kilis'in 'milli içeceği' kapış kapış gidiyor, bardağı 15 TL

05.08.2026 - 07:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kilis'te etkisini arttıran sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar, soğuk meyan şerbetine ilgi gösterdi.

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1Sıcaklar bastırdı, satışlar patladı! Kilis'in 'milli içeceği' kapış kapış gidiyor, bardağı 15 TL

Kilis'te etkisini sürdüren sıcak havalarla birlikte kentin yöresel lezzetlerinden soğuk meyan şerbetine ilgi arttı. Yaklaşık 15 yıldır sabah pazarında şerbet satan Selahattin İncirli, yaz aylarında günlük 300 ila 400 bardak şerbet sattığını söyledi.

2Sıcaklar bastırdı, satışlar patladı! Kilis'in 'milli içeceği' kapış kapış gidiyor, bardağı 15 TL

Kentte, 15 yıldır şerbetçilik yaptığını belirten Selahattin İncirli, mesleği abisinden öğrendiğini ifade etti. Şerbetin sağlık açısından birçok faydası olduğuna inandığını söyleyen İncirli, "Bu meslek abimden bana geçti. Şerbet böbrekteki kum ve taşın atılmasına yardımcı olur, mideyi rahatlatır ve şişkinliği giderir. Çok faydalı bir içecektir. Kilis'in milli içeceğidir. Özellikle yaz aylarının

3Sıcaklar bastırdı, satışlar patladı! Kilis'in 'milli içeceği' kapış kapış gidiyor, bardağı 15 TL

vazgeçilmezidir. Yazın sürekli yoğunluk oluyor. Günlük ortalama 300-400 bardak satıyorum. Bir bardağını 15 liradan satıyoruz" dedi.Sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar da soğuk şerbete yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti. Bazı vatandaşlar, şerbeti sudan daha fazla tükettiklerini ifade ederek, şerbetin Kilis'in milli içeceği olduğunu ve yaz aylarında sık sık tercih ettiklerini söyledi.