Erzincan tarımında dev dönüşüm! 46 köyün kaderi değişecek

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Proje, toplam 46 yerleşim birimini kapsıyor. Proje ile parçalanmış ve ekonomik işletmeciliği zorlaştıran tarım arazilerinin birleştirilerek daha verimli ve modern tarım yapılabilecek parseller oluşturulması hedefleniyor.



Çalışmalar kapsamında küçük, şekilsiz ve dağınık tarım arazileri bir araya getirilerek modern tarım makinelerinin kullanımına uygun büyük parseller oluşturuluyor. Ayrıca her yeni parselin tarla içi yollara doğrudan bağlantısı sağlanarak çiftçilerin arazilerine ulaşımı kolaylaştırılıyor.



Proje çerçevesinde tarla içi drenaj, tahliye ve sulama şebekeleri de entegre edilerek su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tarımsal üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.