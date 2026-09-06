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KPSS adaylarını zabıta yetiştirdi: Sınava dakikalar kala girdiler

06.09.2026 - 11:53Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
KPSS adaylarını zabıta yetiştirdi: Sınava dakikalar kala girdiler

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde KPSS sınavına yetişmek isteyen 12 adayı, motorize zabıta ekipleri okullarına ulaştırdı.

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Bahçelievler Belediyesi ekipleri KPSS kapsamında adayların sınav merkezlerine sorunsuz şekilde ulaşabilmesi için sınav yapılan okulların çevresinde hazır bekledi. İlçe genelinde toplam 12 adaya destek veren ekipler, bazı adayları evlerine götürerek unuttukları belgelerini almalarını sağladı, bazılarını ise kısa sürede doğru sınav merkezlerine ulaştırdı. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde adaylar sınav salonlarına zamanında girebildi.

 KPSS adaylarını zabıta yetiştirdi: Sınava dakikalar kala girdiler

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, sınava giren tüm adaylara başarılar dileyerek şunları söyledi:

“Uzun süredir emek vererek bu sınava hazırlanan adaylarımızın son anda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydı. Motorize zabıta ekiplerimiz zamanla yarışan adaylarımızın yardımına koşarak onları sınav merkezlerine ulaştırdı. Sınava giren tüm kardeşlerimize başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum.”

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