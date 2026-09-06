Katır sırtında servet taşıyorlar! Doğu'nun Karadeniz'inde hasat başladı, 450 ton rekolte bekleniyor!

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"Engebeli arazide yetiştirilen fındığımızın kabuğu sert, yağ oranı ve protein değeri yüksektir. İlçemizde 5 bin dekarda fındık yetiştiren çiftçilerimiz mazot ve gübre desteğinden faydalanmamaktadır. Fındık üreticileri zorlu ve meşakkatli bir hasat sezonuna başladı. Ürün ilçe ekonomisi açısından önemli bir yere sahip. İlçemizin ekonomisinin başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu gibi bunların en önemlilerinden biri fındıktır."



Kabuğu sert olan Hizan fındığının oldukça lezzetli olduğunu anlatan Durmaz, "Kabuğu sert olduğu için fındığımız sanayide çok fazla kullanılmamaktadır. Bu bölgede tüketimi daha fazladır. Hediyelik olarak da gönderiliyor." dedi.