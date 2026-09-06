Amasya'nın şöhretli lezzeti: Baklalı dolma

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Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta öğretici Canan Aylak, "Baklalı dolma Amasya mutfağının olmazsa olmazıdır. Arkadaşlar, komşular, akrabalar bir araya gelip sararlar" dedi. Baklalı dolmanın ninelerden kızlara aktarılan köklü bir gelenek olduğunu anlatan Duygu Esen de, "Amasya'da genç kızların baklalı dolma hazırlanmasını muhakkak bilmesi gereklidir" diye konuştu. Hataylı olan Gönül Göl ise baklalı dolmanın yapımını kayınvalidesinden öğrendiğini söyledi.