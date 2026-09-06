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Amasya'nın şöhretli lezzeti: Baklalı dolma

06.09.2026 - 11:12Güncellenme Tarihi:

Şehzadeler şehri Amasya'nın tescilli baklalı dolması şehirde mutfakların vazgeçilmez yemeği olarak değerlendiriliyor. Bohça şeklinde sarılan dolmalar, bayram günleri ve düğünlerde de ikram ediliyor.

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1Amasya'nın şöhretli lezzeti: Baklalı dolma

Yapımında asma yaprağı, kuru bakla, yarma, soğan, biber, domates, salça ve et gibi ürünler kullanılan coğrafi işaret tescilli bu lezzetli yemek özenle hazırlanıyor. Yaprağın ortasına konulan iç, beş köşeli bohça şeklinde sarılıyor. Dibine kemikli kaburga eti eklenen tencerenin üzerine sarılmış dolmalar diziliyor. Dolmalar kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişirilerek yenilebilir hale geliyor.

2Amasya'nın şöhretli lezzeti: Baklalı dolma

Maharetli kadınlar gündelik hayatta tüketilmesinin yanı sıra özellikle bayram günleri ile düğün ve nişan gibi eğlenceler öncesi bir araya gelerek dolmaları sarıyor. Anneler genç kızlara sarma tekniğini özellikle öğretiyor.

3Amasya'nın şöhretli lezzeti: Baklalı dolma

Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta öğretici Canan Aylak, "Baklalı dolma Amasya mutfağının olmazsa olmazıdır. Arkadaşlar, komşular, akrabalar bir araya gelip sararlar" dedi. Baklalı dolmanın ninelerden kızlara aktarılan köklü bir gelenek olduğunu anlatan Duygu Esen de, "Amasya'da genç kızların baklalı dolma hazırlanmasını muhakkak bilmesi gereklidir" diye konuştu. Hataylı olan Gönül Göl ise baklalı dolmanın yapımını kayınvalidesinden öğrendiğini söyledi.