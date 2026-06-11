GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKöylülerin duyarlılığı takdir topladı: Alevler evlere ve araziye sıçramadan söndürüldü
HaberlerGündem Haberleri Köylülerin duyarlılığı takdir topladı: Alevler evlere ve araziye sıçramadan söndürüldü

Köylülerin duyarlılığı takdir topladı: Alevler evlere ve araziye sıçramadan söndürüldü

11.06.2026 - 01:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Köylülerin duyarlılığı takdir topladı: Alevler evlere ve araziye sıçramadan söndürüldü

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde alev alan araç köylüleri anında müdahalesi ve yoğun çabasıyla araziye sıçramadan söndürüldü. Köylülerin duyarlılığı takdir topladı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Ilıdağ’a sebze meyve satmaya gelen İsmail A. idaresindeki 09 ACN 545 plakalı ticari araç köyün girişinde alev aldı. Sürücüsü kendini dışarı atarak kurtuldu.

İLGİLİ HABER

Çay üreticilerine sevindirici haber! Alımlar devam edecek
Çay üreticilerine sevindirici haber! Alımlar devam edecek

Haberin Devamı

Araçtan yükselen alevleri gören mahalle halkı seferber olarak yanan araca müdahale ettiler. Araçtan yükselen alevler civardaki evlere ve araziye sıçramadan söndürüldü.

İLGİLİ HABER

Ayvalık’ta dalış turizmine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan müjde geldi
Ayvalık’ta dalış turizmine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan müjde geldi

Köye sebze meyve satmaya geldiği öğrenilen aracın sahibi duyarlılıklarından dolayı köy halkına teşekkür etti. Ilıdağ’ın ilin en büyük köylerinden biri olduğunu belirten Köy Muhtar Ali İhsan Bayram, pek çok sakağında itfaiye kamyonu işlemeyen köyde en büyük sıkıntının yangın tankeri bulunmaması olduğunu belirtti.

Güncel Haberler

Edirne Sarayı ecdadın mühendislik başarısını gözler önüne seriyor
#Gündem

Edirne Sarayı ecdadın mühendislik başarısını gözler önüne seriyor

Köylülerin duyarlılığı takdir topladı: Alevler evlere ve araziye sıçramadan söndürüldü
#Gündem

Köylülerin duyarlılığı takdir topladı: Alevler evlere ve araziye sıçramadan söndürüldü

Çay üreticilerine sevindirici haber! Alımlar devam edecek
#Gündem

Çay üreticilerine sevindirici haber! Alımlar devam edecek