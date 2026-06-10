Ayvalık’ta dalış turizmine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan müjde geldi

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Dalış camiasının bu karardan ötürü büyük bir heyecan duyduğunu belirten Eğitmen Ata Akyol, şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan çok olumlu bir sonuç bu. Tabii bu iznin ilerleyen süreçte daha da genişletilmesini ve diğer bazı bölgelerimizin de bu kapsamda yetkilendirilmesini talep ediyoruz.