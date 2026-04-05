Köyde evi olanlara kötü haber geldi: Ağır ceza yazılacak, yıkım kararı alındı

Tarım arazilerinde hızla artan kaçak yapılaşmaya karşı yeni ve daha sert bir dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte, izinsiz yapılan bağ evi, bungalov ve konteyner yapılar için yıkım süreci resmen devreye alındı. Karara göre, hakkında yıkım kararı bulunan yapılar en geç 1 ay içinde kaldırılacak.

İZİNSİZ YAPILAŞMAYA AĞIR YAPTIRIM

Yeni düzenleme, tarım arazilerinin amacı dışında kullanımını engellemeyi hedefliyor. Buna göre, tarla ve dikili araziler üzerine yapılacak tüm yapılar için artık izin alınması zorunlu olacak. Kurul onayı olmadan inşa edilen yapılar kaçak sayılacak ve doğrudan yıkım kapsamına alınacak.

Yıkım kararına rağmen yapıların kaldırılmaması durumunda ise süreç daha da ağırlaşacak. İlgili kurumlar suç duyurusunda bulunabilecek, ayrıca yıkım işlemi devlet tarafından gerçekleştirilerek tüm masraflar yapı sahibinden tahsil edilecek.

Bağ evi ve bungalov için yeni kurallar

Yönetmelikte yapılaşma şartları da net şekilde belirlendi. Buna göre:

Bağ evi yapılabilmesi için en az 5 dönüm arazi şartı aranacak.

Yapıların taban alanı 30 metrekareyi geçemeyecek.

Bir parselde yalnızca 1 yapı yapılabilecek.

Aynı kişi ya da aile aynı bölgede sadece bir bağ evine sahip olabilecek.

Dikili tarım arazilerinde ise daha küçük alanlar için sınırlı yapı izni verilebilecek ancak bu alanlarda da doğaya zarar vermeyecek kriterler esas alınacak.

BELEDİYEYE SÜRE, SONRA BAKANLIK DEVREDE

Yıkım sürecinde ilk sorumluluk belediyelere verildi. Ancak verilen süre içinde yıkım gerçekleşmezse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek işlemi doğrudan gerçekleştirecek. Bu durumda ortaya çıkan maliyet de ilgili kurumlardan tahsil edilecek.

TARIM ARAZİLERİ KORUNACAK

Düzenleme sadece yapılaşmayı değil, tarım arazilerinin niteliğini de korumayı amaçlıyor. Özellikle zeytinlikler ve dikili araziler için yeni kriterler getirilirken, bu alanların farklı amaçlarla kullanımı ciddi şekilde sınırlandırıldı.

Ayrıca “Toprak Koruma Kurulu” oluşturularak, tarım arazileri üzerindeki her türlü yapılaşma talebinin bu kurul tarafından değerlendirilmesi sağlanacak.

Yeni uygulamayla birlikte yetkililer, kontrolsüz şekilde büyüyen hobi bahçeleri ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesini ve tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasını hedefliyor. Önümüzdeki süreçte denetimlerin artması ve yıkımların hız kazanması bekleniyor.