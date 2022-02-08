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Köyceğiz Gölü taştı, kordondaki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri su altında kaldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri su altında kaldı.

08.02.2022 - 16:47 | | Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
Köyceğiz Gölü taştı, kordondaki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri su altında kaldı

Köyceğiz'de bugün saat 02.00 sıralarında başlayan yağış etkisini sürdürürken, debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinin suları, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu. Atatürk Kordonu'nda bulunan kafeterya ile restoranların masa ve sandalyeleri su altından kaldı. Kuvvetli fırtına nedeniyle de iş yerlerinin brandaları koptu, çalışanlar eşyaları kurtarmak için seferber oldu. Kordona çıkan yollar da su altında kaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde çalışma başlattı.

 

Köyceğiz Gölü taştı, kordondaki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri su altında kaldı

Köyceğiz Gölü taştı, kordondaki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri su altında kaldı

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