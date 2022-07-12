Kovid aÅŸÄ±sÄ± hatÄ±rlatma dozlarÄ± yapÄ±lmaya baÅŸladÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca son dÃ¶nemde Kovid-19 vakalarÄ±nÄ±n tekrar artÄ±ÅŸa geÃ§tiÄŸini, Kovid aÅŸÄ±larÄ± hatÄ±rlatma dozlarÄ± iÃ§in aÅŸÄ± randevularÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± hatÄ±rlatma dozu randevularÄ± da aÃ§Ä±ldÄ±. Kurban BayramÄ±â€™nda Ä°stanbulâ€™da olanlar hatÄ±rlatma dozu iÃ§in randevularÄ±nÄ± alarak, aÅŸÄ± olmak iÃ§in hastanenin yolunu tuttu.Â

"HATIRLATMA DOZU Ã–NEMLÄ°"

BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Mikrobiyoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼ doktoru Dr. BÃ¼ÅŸra Ã–zcan, "Biontech, Sinovac ve Turkovac aÅŸÄ±larÄ±mÄ±z mevcut. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã¼Ã§ aÅŸÄ±yÄ± da yaptÄ±rabiliyorlar. Bayram sÃ¼resince 08.00-00.00 arasÄ±ndaki saatlere randevu alÄ±p, aÅŸÄ± olabilirler. HatÄ±rlatma dozu Ã¶nemli, gelmelerini bekliyoruz. Ã–zellikle son aÅŸÄ±sÄ± Ã¼zerinden 6 ay geÃ§miÅŸ olanlarÄ±n gelmesi gerekiyor." dedi.Â

Turkovac aÅŸÄ±sÄ± olan Cengiz YÄ±ldÄ±z "8 ay Ã¶nce aÅŸÄ± yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. BugÃ¼n de 4. dozu yaptÄ±rÄ±yorum. Turkovac yaptÄ±rÄ±yorum. Devletimiz, bilim adamlarÄ±mÄ±z o kadar Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±, Turkovac iÃ§in. OnlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takdir ederek Turkovac yaptÄ±rdÄ±m. Daha Ã¶nce Sinovac ve Biontech yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. O zamanlar Turkovac olsaydÄ±, Turkovac yaptÄ±rÄ±rdÄ±m. SaÄŸlÄ±k BakanÄ±mÄ±z aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ± â€˜ArtÄ±ÅŸ varâ€™ diye. Ben de toplu taÅŸÄ±ma kullanÄ±yorum o yÃ¼zden yaptÄ±rdÄ±m" diye konuÅŸtu.Â

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