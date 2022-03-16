GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKoruma altındaki alana baskın! Astsubay ve uzman çavuş suçüstü yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Koruma altındaki alana baskın! Astsubay ve uzman çavuş suçüstü yakalandı
ABONE OL

Koruma altındaki alana baskın! Astsubay ve uzman çavuş suçüstü yakalandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamındaki kayaları dinamitle patlatarak define arayan aralarında 1 astsubay, 1 uzman çavuşun da olduğu 4 kişi yakalandı.  4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

16.03.2022 - 12:50 | | Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),(DHA)
Koruma altındaki alana baskın! Astsubay ve uzman çavuş suçüstü yakalandı

Amasra’da bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamında bulunan Savrankaya mevkisinde üzerinde kartal figürleri ve oymalar bulunan kayalar dinamitle patlatıldı. Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruma altındaki alanda define arandığını belirleyerek baskın düzenledi.

Jandarma define arayan Astsubay Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D,  taş kömürü kurumunda görevli şoför Y.Y. ile M.A. adlı bir kişiyi gözaltına aldı. Kazı yapılan alanda bulunan jeneratör, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, balyoz, çekiç ve kürek ile 1 tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bakan Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
İlgili Haber
Bakan Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
Veterinere cinsel saldırı davasında flaş gelişme! Görüntüler de ortaya çıktı
İlgili Haber
Veterinere cinsel saldırı davasında flaş gelişme! Görüntüler de ortaya çıktı
Korkunç olay! Küçük çocuk uyurken boğularak öldü
İlgili Haber
Korkunç olay! Küçük çocuk uyurken boğularak öldü
Koronavirüs salgını ile ilgili flaş uyarı! Aşılama yüzde 10'lara düştü, vaka artışa geçebilir...
İlgili Haber
Koronavirüs salgını ile ilgili flaş uyarı! Aşılama yüzde 10'lara düştü, vaka artışa geçebilir...

GÜNCEL HABERLER

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonlar bekliyordu ve tarih verildi...

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonlar bekliyordu ve tarih verildi...

NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplanıyor

NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplanıyor

Rusya, Zaparojya kentinde ilk kez sivil noktaları hedef aldı

Rusya, Zaparojya kentinde ilk kez sivil noktaları hedef aldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek gelişme!

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek gelişme!

Sıradaki Haber
İmkansız deniliyordu bir ilk gerçekleşti! Rus tanklarının arasındaki tek gazeteci:

İmkansız deniliyordu bir ilk gerçekleşti! Rus tanklarının arasındaki tek gazeteci:

Sıradaki Haber
TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

Sıradaki Haber
Beyaz araba vurgunu! Gelen telefonla şok oldu, gerçeği polisten öğrendi

Beyaz araba vurgunu! Gelen telefonla şok oldu, gerçeği polisten öğrendi

Sıradaki Haber