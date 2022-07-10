Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! 6. dalga başladı!

Kovid-19 salgınında 6.dalgaya girilirken, uzmanlar aşısız veya eksik doz aşılıların mutlaka hatırlatma dozlarını olmaları konusundaki uyarılarını sürdürüyorlar. Halihazırda ülke genelinde 2 doz aşılananların oranı yüzde 85.5 seviyesinde yeralırken, en büyük riskin ise 3.doz aşılanmada istenilen seviyeye ulaşılamaması olarak gösteriliyor. 3.doz aşı olanların oranı aylardır 27 milyon rakamını geçmezken, 4 ve 5.doz aşılar ise önceden inaktif Çin menşeili aşı olanlara tanınıyor. Öte yandan özel sağlık kurumlarından da MHRS sistemi üzerinden randevu alınarak aşı yaptırılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise son günlerde artan vakalarla birlikte merak edilen aşı takvimi konusunda Milliyet’e şu bilgileri verdiler: “Şimdiye kadar 3 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için 4.doz mRNA aşısı tanımlanmış değil. Dünya genelinde de 3 doz mRNA aşılılar için henüz 4.doz aşı takvimi söz konusu değil. Ancak 2 veya 3 doz inaktif aşı olanlar için mRNA randevuları açık. Yani İnaktif aşılılar istedikleri takdirde 4 veya 5.doz aşılarını mRNA aşısı olarak yaptırabilirler. 4.doz mRNA aşılarının takvime alınıp alınmayacağı ise önümüdeki günlerde gündeme gelebilir. Ancak Aşı takvimi konusunda yeni bir gelişme yok. Elimizde yeteri kadar aşı stoğu bulunuyor."

İstanbul’daki bir özel hastanede görevli aşı birimi yetkilisi de mRNA ve inaktif aşı randevusu alınabildiğini belirterek, “Ancak randevular aşıya olan talebin azalması nedeniyle haftalık olarak planlanıyor. 'Randevu alınamıyor' diye bir durum söz konusu değil. Hatırlatma dozu için başvuranlarda 6’lı grup olmasının aynı güne denk gelmesi önemli. Flakton yani 6’lı aşı pakedi açıldığında bekletilmeden aşıların yapılması gerekir” dedi.

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr.Serkan Özbakış da artan Kovid-19 vakalarına dikkat çekerken, aşılama oranlarını neredeyse sıfırlandığına dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu: "Son bir haftadır iş yükümüz ciddi oranda arttı. Kovid-19 vaka sayılarının her gün ciddi olarak arttığını bizzat deneyimliyoruz. Aile hekimleri olarak sistemimize pozitif vakaları yansıdığından 6.dalganın çok sert şekilde geçeceğini anlayabiliyoruz.

Hem aile hekimleri merkezlerinde hem hastanelerde Kovid-19 aşıları mevcut ancak vatandaşlarımız 2.5 aydır aşı olmaya gelmiyor.

2.5 aydır nerdeyse hiç aşı yapmadığımız gibi 6'lı kutunun kısa zamn diliminde tüketilmesi için randevular bil dolmuyor. Flakton dediğimiz 6'Lı aşı grubunun ziyan olmaması için aynı oranda randevu oluşmasını bekliyoruz ancak 2.5 aydır 6 kişilik randevu dilimi bile oluşmuş değil.

Aşı olmak isteyen birkaç vatandaşımızı da flakton açamadığımızdan hastanelere yönlendirdik. Elimizde hem Turkovac, hem Sinovac, hem de mRNA aşısı mevcut ancak toplum olarak aşı ve maskeyi ihmal ediyoruz. Turkovac için 5 kişi, mRNA aşısı için 6 kişilik grupların oluşması gerekir.

Sağlık kurumlarında maske zorunluluğu olsa da bu kurala bile uyulmuyor. Maske ve aşı konusunda dikkat dilmezse, vaka ve ölümler anlamında ciddi artış görmemiz kaçınılmaz."