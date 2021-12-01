Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Tüm dünyada endişeye neden Omicron varyantı gündemde olacak. Türkiye'de görülmeyen yeni varyantın riskleri konuşulacak, yayılımına karşı yeni önlemler ele alınacak

Ayrıca son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacına ilişkin çalışmalar da değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda üç doz aşıda kritik sınır aşıldı. Vaka sayısı ise 20 - 30 bin dolaylarında sürüyor. Beklenen 30 Kasım tablosu yayımlandı. Buna göre 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi e 207 kişi hayatını kaybetti.