GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKoronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
ABONE OL

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu 17:30'da Bakan Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak. Bilim Kurulu toplantısında, bir kez daha koronavirüs salgınındaki son durum görüşülecek.

01.12.2021 - 09:15 |
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Tüm dünyada endişeye neden Omicron varyantı gündemde olacak. Türkiye'de görülmeyen yeni varyantın riskleri konuşulacak, yayılımına karşı yeni önlemler ele alınacak

Ayrıca son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacına ilişkin çalışmalar da değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda üç doz aşıda kritik sınır aşıldı. Vaka sayısı ise 20 - 30 bin dolaylarında sürüyor. Beklenen 30 Kasım tablosu yayımlandı. Buna göre 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi e 207 kişi hayatını kaybetti.

GÜNCEL HABERLER

Hastaneye götürüldüler! Mide ve bağırsaklarından çıktı! 64 kapsül...

Hastaneye götürüldüler! Mide ve bağırsaklarından çıktı! 64 kapsül...

Şizofreni hastası, karısını 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Cezası belli oldu

Şizofreni hastası, karısını 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Cezası belli oldu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Uygulara karşı kan donduran emir! Yalan deşifre oldu: 317 sayfalık yeni belgeler ortaya çıktı...

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Uygulara karşı kan donduran emir! Yalan deşifre oldu: 317 sayfalık yeni belgeler ortaya çıktı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hastaneye götürüldüler! Mide ve bağırsaklarından çıktı! 64 kapsül...

Hastaneye götürüldüler! Mide ve bağırsaklarından çıktı! 64 kapsül...

Sıradaki Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 personel alımı yapacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları, başvuru tarihi ve şekli!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 personel alımı yapacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları, başvuru tarihi ve şekli!

Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu’dan Ukrayna-Rusya açıklaması

Bakan Çavuşoğlu’dan Ukrayna-Rusya açıklaması

Sıradaki Haber
Firmalara, işletmelere ve girişimciye faizsiz kredi desteği yolda! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Firmalara, işletmelere ve girişimciye faizsiz kredi desteği yolda! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Sıradaki Haber