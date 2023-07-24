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Korkunç kaza! 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Tokat'ta iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

24.07.2023 - 15:23 | | DHA
Korkunç kaza! 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Gümenek köyü yakınlarında meydana geldi. Turhal ilçesinden Erbaa ilçesine gelen İbrahim Er (26) yönetimindeki 34 KS 6000 plakalı otomobil, Gümenek köyü kavşağında tali yoldan çıkan Hasan Işık (58) yönetimindeki 60 ACB 729 plakalı otomobille çarpıştı.

Korkunç kaza 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kazada 2 sürücü ile İsa Koç (23), Tuba Doğan (39), Tuğba Koç (25), Osman Er (64) ve Durna Mert (71) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Işık, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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