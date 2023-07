Körfez ülkeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arap ülkelerini ziyaret etmesinden çok mutlu

International Cooperation Platform ile Körfez Araştırma Merkezi Gulf Research Center tarafından gerçekleştirilecek olan Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 tanıtımında konuşan Körfez Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdulaziz Sager, “Özellikle bilgi, kültür, eğitim paylaşımı anlamında çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Körfez ülkeleriyle Türkiye arasındaki etkileşimi çok iyi gözlemliyoruz ve çok güzel bir yolda ilerlediğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arap ülkelerini ziyaret etmesinden çok mutluyuz. Bu ziyaretle birlikte özellikle politik zor günler bitti gibi gözüküyor. Özellikle daha önceden başlayan bir milyar dolarlık ekonomik gelişim, 2030 yılında yirmi beş milyar dolara çıkması da hedeflendiği için çok değerli bir ziyaret" değerlendirmesinde bulundu.

Giderek artan güç gerilimlerinin ışığında, bölgesel ilişkileri sağlamlaştırmanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Sager, "Bu forum geleneği daha da genişletmeye çalışacak. Ekonomik menfaat ve kalkınma fırsatlarını sergileyen forum, ülkeleri birbirine yaklaştıracak ve istikrarsız bir küresel ortamda gelişmek için yeteneklerini arttıracak. Forum, Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu inceleyecek ve gelecekteki gelişim ve daha fazla iş birliği fırsatlarını araştıracak. Son teknoloji girişimcilerin ve kıdemli hükümet yetkililerinin huzurunda ileriye dönük yol gösterici örnekleri belirlemek için hem son başarılara hem de tarihi kilometre taşlarına ışık tutmayı hedefliyoruz" dedi.

Forumun hayati önem taşıdığını kaydeden Sager, "Kapsamlı bir dizi politika tavsiyesi formüle etmek için ekonomik belirsizlik zamanlarında kilit paydaşları bir araya getiren forum, verimli bağlar için verimli zeminler hazırlayacak ve stratejik ilişki için güçlü bir temel oluşturacak. Etkinliği, somut faydalarını ve herkesin aktif katkısını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Bu forumla iki taraf için de önemli olacak konulara odaklanıldığının altını çizen Sager, "Enerji, finans ve bankacılık tarafına baktığımızda şu anda halihazırda dört tane Körfez'den gelen banka aktif olarak Türkiye'de çalışıyor. Ulaşım, lojistik, gıda, tarım, endüstri ve tabii ki turizm alanlarında yeni iş birliklerinin sağlanması ile ticaret hacmi artarak devam edecektir. Her ne kadar Türk ekonomisi şu anda zor bir dönemden geçse de Türkiye'nin geleceği için büyük potansiyel var, gelişmeye açık" değerlendirmesinde bulundu.

Sager, "Zaten Suudi Arabistan'ın TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yapması bu iradeyi gösteriyor. Bununla beraber eminim ki diğer Körfez Ülkeleri yatırımları da gelecek. Zaten Katar'ın da buna ilişkin ilgisini görüyoruz. Devletler arasındaki iradeyi çok net bir şekilde görüyoruz ve devletler bu ilişkiyi kuracak gibi gözüküyor. Ama burada belirtmek gerekir ki zaten buna ilişkin ciddi bir tecrübe var. Özellikle TOGG aracıyla Türkiye'nin inovatif olması bizim için de çok teşvik edici ve heyecanlandırıcı. Ayrıca, gıda konusunda da Türkiye'nin iyi bir partner olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle gerekli insan gücü, coğrafya, tarım, teknoloji ve altyapıya sahip bulunuyor" dedi.

Türkiye'yle körfez ülkeleri arasında bir boru hattı olması halinde bunun ciddi bir depolama, rafineri, mekanik kapasite sağlayacağını ifade eden Sager, bunlarla beraber bazı belirli kimyasalların üretiminin de mümkün olacağını dile getirdi. Sager, "Türkiye'nin hava ulaşımı alanındaki tecrübesine inandığımız için iki taraf arasında çok önemli iş birliğini sağlanacağını düşünüyorum" dedi.

Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliği Genel Sekreteri Erşat Hürmüzlü de, "Türkiye her alanda çok büyük bir potansiyele sahip, hepimiz biliyoruz. Sağlık turizmi olarak sadece meseleye baktığımızda değil ciddi bir şekilde buradaki tıp meselesinin çok ilerlemiş olduğunu görüyoruz. Sadece İskandinav ülkelerinden Türkiye'ye bir yıl içinde bir milyona yakın hasta tedavi için gelmiş. Bu Türkiye'nin artık hangi boyutlara gittiğini gösteriyor. Onun için hepimizin buna destek olması, ciddi bir şekilde katkıda bulunması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.