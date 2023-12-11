GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Köpeklerin saldırdığı Tunahan yoğun bakımda! 'Yüzde 1 umudum vardı, beşinci günde ‘baba’ dedi'
ABONE OL

Köpeklerin saldırdığı Tunahan yoğun bakımda! 'Yüzde 1 umudum vardı, beşinci günde ‘baba’ dedi'

Başkentte sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın annesi Ergül Yılmaz, “Doktorlarımızın sayesinde hayata tutunmaya çalışıyor. İnşallah iyiye gidecek. Sokaklar köpeklerin değil, çocukların” dedi.

11.12.2023 - 16:04 | | İHA
Köpeklerin saldırdığı Tunahan yoğun bakımda! 'Yüzde 1 umudum vardı, beşinci günde ‘baba’ dedi'

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edilmişti. Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz’ın anne ve babası, evlatlarını yoğun bakım servisinde ziyaret ettiklerini ve durumunun gün geçtikçe daha iyiye gittiğini ifade etti.

“İnşallah iyiye gidecek”

Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz, oğlunun doktor kontrolünde 1-2 dakikalık sürelerle makineden ayrıldığını ifade ederek, “Şu anda uyutulmuş vaziyette. Doktorlar, ‘yeri gelecek bu süreleri artıracağız ve zamanla makineden ayıracağız’ dediler. Yoğun bakıma, çocuğumun yanına girdim. Doktor, ‘bak kim geldi?’ dedi. Orada dünya benim oldu. O durum vazgeçilmez, inanılmaz güzel bir şeydi. Benim çocuğum ‘baba, anne ve abla’ dedi. Bana yetti bu. İnşallah iyiye gidecek. Dualarını eksik etmeyen insanların yüreğine sağlık” dedi.

Ehliyeti olanlara kritik uyarı geldi! İptal edilecek, son çağrı yapıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREhliyeti olanlara kritik uyarı geldi! İptal edilecek, son çağrı yapıldıHaberin Tüm Görselleri

“Bir umudu olan insanın evladı beşinci günde ‘baba’ dedi”

Haberin Devamı

Öte yandan, Baba Yılmaz, Tunahan’ın artık tepki verebildiğini belirterek, “Benim yüzde 1 umudum vardı. Bir umudu olan insanın evladı beşinci günde ‘baba’ dedi. O bana güç verdi” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAsgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Tarih verildi Haberin Tüm Görselleri

“Sokaklar köpeklerin değil, çocukların”

Tunahan Yılmaz’ın annesi Ergül Yılmaz ise çocuğu Tunahan Yılmaz’ın yaşadığı durumun kolay bir durum olmadığını vurgulayarak, “Şu anda çok şükür, hamdolsun. Doktorlarımızın sayesinde hayata tutunmaya çalışıyor. İnşallah iyiye gidecek. Sokaklar köpeklerin değil, çocukların. Sırf onun için ayakta durmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak” diye konuştu.

GÜNCEL HABERLER

Köpeklerin saldırdığı Tunahan yoğun bakımda! 'Yüzde 1 umudum vardı, beşinci günde ‘baba’ dedi'

Köpeklerin saldırdığı Tunahan yoğun bakımda! 'Yüzde 1 umudum vardı, beşinci günde ‘baba’ dedi'

Kendisinden 15 yaş büyük adamla nişanlandırılan 13 yaşındaki kız devlet korumasına alındı! Ablası da 16 yaşındayken evden kaçmış

Kendisinden 15 yaş büyük adamla nişanlandırılan 13 yaşındaki kız devlet korumasına alındı! Ablası da 16 yaşındayken evden kaçmış

Gabar Dağı'nda petrol üretim kapasitesi 30 bin varile ulaştı

Gabar Dağı'nda petrol üretim kapasitesi 30 bin varile ulaştı