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GündemKöpeği fark etti, çoban Erzincan'ın dağlarında gördü: 25 yıldır aynı sahne!
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Köpeği fark etti, çoban Erzincan'ın dağlarında gördü: 25 yıldır aynı sahne!

16.09.2026 - 08:10Güncellenme Tarihi:
Köpeği fark etti, çoban Erzincan'ın dağlarında gördü: 25 yıldır aynı sahne!

Erzincan’ın Başpınar köyünde 25 yılı aşkın süredir çobanlık yapan Celal Gül, zorlu yayla ve mera şartlarında koyun sürülerini kurtlara karşı koruyan çoban köpeklerinin hayati önem taşıdığını belirtti. Gül, köpeklerin hem sürülerin hem de çobanların güvenliğini sağladığını söyledi.

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Köpeklerinin sürülerin başından ayrılmadığını ifade eden Gül, "Köpeklerimiz hayvanlarımızın can güvenliğini sağlıyor. Onlar olmazsa sürülerimizi kurtlara karşı korumamız imkansız." dedi.
Yaylada ve merada köpeklerine güvendiklerini anlatan Gül, "Eğer köpeklerimiz olmasaydı, hayvanlarımızın yarısı kurtların avı olurdu. Yaylada ve merada en büyük güvencemiz köpeklerimiz. Onlar bize her türlü tehlikeye karşı koruma sağlıyor." diye konuştu.

Köpeği fark etti, çoban Erzincanın dağlarında gördü: 25 yıldır aynı sahne

Gül, köpeklerin yalnızca sürüyü korumadığını, çobanların dinlenebilmesine de imkan sağladığını belirterek, "Yaylada çok yoruluyoruz ve köpeklerimize güvenerek biraz dinlenebiliyoruz. Onlar olmasa koyunları koruyabilmemiz mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.
Çoban köpeklerinin kurtlarla mücadele sırasında kendilerinin de riskle karşı karşıya kaldığını aktaran Gül, bazı köpeklerinin bu mücadeleler sırasında yaralandığını ve hastalanabildiğini söyledi.
Köpeklerin çobanların en önemli yardımcıları arasında yer aldığını vurgulayan Gül, "Köpeksiz çoban, çobansız da köpek olmaz. Köpeklerimiz bizim gözümüz, kulağımız ve en önemli güvenliğimizdir." dedi.
Başpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan çobanlar, zorlu şartlarda sürülerinin güvenliğini sağlarken çoban köpeklerinden destek alıyor.

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