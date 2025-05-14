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Konya'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

14.05.2025 - 17:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Konya'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

Konyada şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs devrildi Çok sayıda yaralı var

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konyada şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs devrildi Çok sayıda yaralı var

Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konyada şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs devrildi Çok sayıda yaralı var

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