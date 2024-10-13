Konya'da polise bıçaklı saldırı! İçişleri Bakanı Yerlikaya: 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandı

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirdiği belirtilen Emre K. (29) için sağlık ekibi talebinde bulunuldu. Elinde bıçak olan şahsın alınması için adrese polis ekibi de istendi. Polislerin evin kapısında beklediği sırada açılan kapıdan elinde bıçakla koşarak çıkan ve polislere saldıran şüpheli Emre K., bir polis memuru M.T.‘ti sırtından bıçaklayarak yaraladı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli Emre K. vurularak etkisiz hale getirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı polis memurunun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde polis memurları kapıda beklediği sırada elinde bıçakla koşarak çıkan şahsın polislere saldırdığı görülüyor.

SON 1 YILDA 10 KEZ GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILMIŞ

Saldırgan Emre K.'nın, 'oto hırsızlığı', 'yaralama', 'uyuşturucu kullanmak', 'yağma' gibi suçlardan 33 kaydının olduğu ve son 1 yılda karıştığı suçlar nedeniyle 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi

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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: 7 BIÇAK DARBESİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, “Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir. 29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, “13 Ekim 2024 günü Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli Polis Memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yaralı vaziyette yakalanmış olup, şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz” denildi.