Konya'da orman yangını!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkıp, 10 dönümlük alanda etkili olan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
19.04.2023 - 15:09 | | Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)
Yangın, öğle saatlerinde Seydişehir-Antalya kara yolu Ağaçtepesi mevkisindeki ormanda çıktı. İhbarla Orman Genel Müdürlüğü ile belediyeye bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.
10 dönümlük alanda etkili olan yangına, havadan müdahale edildi. 2 saatlik çalışma ile yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalar sürüyor. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da bölgeye gelip, incelemelerde bulundu.