Konya'da orman yangını!

Yangın, öğle saatlerinde Seydişehir-Antalya kara yolu Ağaçtepesi mevkisindeki ormanda çıktı. İhbarla Orman Genel Müdürlüğü ile belediyeye bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.

10 dönümlük alanda etkili olan yangına, havadan müdahale edildi. 2 saatlik çalışma ile yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalar sürüyor. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da bölgeye gelip, incelemelerde bulundu.