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Konya Beyşehir’de denetimde bıldırcın sesi çıkaran düzenek ele geçirildi! İmha edildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yapılan denetimlerde bıldırcın sesi çıkaran düzenek ele geçirildi.

29.08.2024 - 12:23 | | İHA
Konya Beyşehir’de denetimde bıldırcın sesi çıkaran düzenek ele geçirildi! İmha edildi

Beyşehir Milli Parklar Şefliği'nin yasa dışı kara avcılığının yapılmasının önüne geçilmesine yönelik yürüttüğü denetimler sürüyor. Gece saatlerinde yapılan denetim ve kontrollerde ekiplerce kim ya de kimler tarafından araziye yerleştirildiği bilinmeyen 2 adet bıldırcın sesi çıkaran düzenek ele geçirildi.

Ekipler, hayvanlara tuzak kurarak avlanılmasını sağlayan düzeneğe el koydu. Düzeneklerin imha edileceği öğrenildi. Av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 24 saat esasıyla aralıksız sürdüğü kaydedildi.

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