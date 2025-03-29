KONYA Bayram Namazı Saati 2025 - Bayram namazı ne zaman ve saat kaçta? Diyanet'e göre Konya Ramazan Bayramı bayram namazı saati

Konya bayram namazı saat kaçta? Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı, İslam dininde vacip (Hanefi mezhebine göre) veya sünnet-i müekkede (Şafii mezhebine göre) olarak kabul edilir.

İki rekattan oluşan bayram namazı, cemaatle birlikte camilerde veya açık alanlarda kılınabilir. İşte Konya bayram namazı saatleri...

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

2025 yılı Ramazan Bayramı'nda Konya bayram namazı saati 07.08 olarak açıklandı. Konya'da yaşayan vatandaşlar için Konya bayram namazı saati 07.08 oldu.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Konya'da yaşayan müslümanlar için sabah namazı sonrasında camilerde bir araya gelerek bayram namazını eda edecekler.

EZAN KAÇTA OKUNACAK, BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?



2025 Ramazan Bayramı’nda Konya’da bayram namazı, diğer büyük şehirlerde olduğu gibi önemli bir ibadet olarak kabul ediliyor. İstanbul ve İzmir'de bayram namazları sırasıyla saat 07:22 ve 07:30’da başlayacak. Ankara'da ise bu vakit 07:07 olarak belirlenmişken, Konya'da bayram namazı 06:57’de kılınacak.