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Komşusunun bileziğini almak için boğazını kesti! Her yolu denedi

Komşusu Mevlüde Aluçlu’yu kolundaki bileziği için boğazını keserek öldüren Baran Ünal’ın davasında sona gelindi. Duruşma savcısı “Cinayetten sonra sanık durumuna düşmemek için her yolu denemiş” diyerek Baran Ünal’ın müebbet hapsini istedi.

14.11.2023 - 09:08 |
Komşusunun bileziğini almak için boğazını kesti! Her yolu denedi

İstanbul Beyoğlu’nda Mevlüde Aluçlu, 22 Ekim 2022 günü evinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin ortaya çıkmasının hemen ardından eve gelen komşusu Baran Ünal (27), cesede sarılarak gözyaşı döktü. Ancak polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğinde, Mevlüde Aluçlu öldürülmeden önce evden çıkan son kişinin Baran Ünal olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Baran Ünal tırnaklarını yeni kesmiş, daha sonra da ellerini alkolle yıkamıştı. Telefonunu en son arayanlardan biri de Mevlüde Aluçlu’ydu. Ancak sonradan anlaşıldı ki, Baran Ünal cinayeti işledikten sonra kadının telefonuyla kendi telefonunu aramış böylece şüpheli olmaktan kurtulmaya çalışmıştı.

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Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre; Baran Ünal o sabah işe gittiğinde oldukça tedirgindi. Ne olduğunu soran iş arkadaşlarına motosikletten düştüğünü söyledi. Bir ara dışarı çıktıktan sonra patronunu telefonla aradı, bir komşusunun öldürüldüğünü söyleyerek izin aldı. Bu sırada Mevlüde Aluçlu’nun bileziğini bozdurmuştu. Ardından eve gittiğinde polisleri karşısında buldu. Eve girip cesede sarıldı.

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SUSMAYI TERCİH ETTİ

Baran Ünal gözaltına alındığında ifade vermek istemedi. Sevk edildiği adliyede de tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘nitelikli yağma’ suçlarından dava açtı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dün görülen duruşmayla karar aşamasına geldi. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Baran Ünal’ın suçtan kurtulmak için her yolu denediğini anlatarak müebbet hapis ve 15 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Baran Ünal’a son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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