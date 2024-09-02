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Komşusunun 5 yaşındaki kızını kırsala götürdü! Çocuğu istismar etmeye çalışan şahsı vatandaşlar yakaladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile kırsal alana götürüp, cinsel istismar girişiminde bulunan M.K. (37), vatandaşlarca fark edilip, darbedildikten sonra polise teslim edildi.

02.09.2024 - 01:34 | | Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)
Komşusunun 5 yaşındaki kızını kırsala götürdü! Çocuğu istismar etmeye çalışan şahsı vatandaşlar yakaladı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi. Bu sırada bölgede alkol alan bir grup, M.K.'yı fark edip, yanına gitti. M.K.'nın küçük kızı istismar etmeye çalıştığını gören grup, şüpheliyi darbederek engelleyip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

​Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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