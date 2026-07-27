Hatay’da su kesintisi! 3 ilçede 16 saate yakın su olmayacak

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HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Büyük Karaçay Barajı iletim hattında kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirecek.

Çalışmalar kapsamında Büyük Karaçay Barajı iletim hattı üzerinde 500'lük ve 700'lük çapta yeni branşman bağlantıları oluşturulacak. Ayrıca iletim hattında tespit edilen arızalar onarılırken, Defne ilçesine bağlı Çınarlı, Çökek ve Üzengili mahalleleri ile Samandağ ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nin su iletim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülecek.

HATSU Genel Müdürlüğü, çalışmaların güvenli ve sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla 28 Temmuz Salı günü saat 08.00 ile 23.30 arasında Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Planlı su kesintisinden Antakya ilçesinde; Şirince, Karaali Bölüğü, Kardeşler, Bağrıyanık, Aydınlıkevler, Hacı Ömer Alpagot, Sofular, Kışlasaray, Esentepe, Esenlik, Gazi, Saraycık, Günyazı, Kisecik TOKİ Konutları, Dikmece TOKİ Konutları, Alazı TOKİ Konutları, Ekinci Mahallesi, EXPO Kisecik Alanı ile Doğanköy ve Kuzeytepe mahallelerinin bir bölümü etkilenecek.

Defne ilçesinde; Çekmece, Subaşı, Turunçlu, Akdeniz, Elektrik, Armutlu, Sümerler, Yeniçağ, Tavla, Özbek, Büyükçat, Hancağız, Koçören, Güneysöğüt, Meydancık, Çınarlı, Çökek, Üzengili ve Ballıöz mahalleleri ile Aşağıokçular ve Dursunlu mahallelerinin bir bölümünde planlı su kesintisi uygulanacak.

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Samandağ ilçesinde; Çanakoluk, Huzurlu, Ataköy, Avcılar, Karaçay ve Tomruksuyu mahalleleri planlı su kesintisinden etkilenecek.

HATSU Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından Büyük Karaçay Barajı iletim hattını yeniden devreye alarak su teminini kademeli olarak normale döndürmeyi hedefliyor.

HATSU yetkilileri, gerçekleştirilecek altyapı yatırımlarıyla bölgenin içme suyu iletim sisteminin daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir hale geleceğini belirtti. Yetkililer ayrıca, planlı su kesintisinden etkilenecek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almalarının önem taşıdığını vurguladı.