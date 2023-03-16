GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Komşularına kızıp isyan etti! Şaşırtan ilan: ‘Daha kötü insanlara satılıktır'
ABONE OL

Komşularına kızıp isyan etti! Şaşırtan ilan: ‘Daha kötü insanlara satılıktır'

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Özge Şeber, oturduğu sitede komşularının yaptığı gürültüden rahatsız oldu. Olay sonrası dairesini satışa çıkaran Şeber’in astığı ilan şoke etti.

16.03.2023 - 14:35 | | Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
Komşularına kızıp isyan etti! Şaşırtan ilan: ‘Daha kötü insanlara satılıktır'

Çorlu'da özel bir firmada çalışan Özge Şeber, Zafer Mahallesi'nde 1 yıldır oturduğu sitedeki dairesini komşularının gürültü yaptığı gerekçesiyle satışa çıkardı. 5 katlı binanın en üst katında oturan Şeber, satılığa çıkardığı dairesinin balkonuna, "Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" yazısı astı.

Komşularının yaptığı gürültülerden rahatsız olduğunu ve site yönetimine yaptığı şikayetlerden bir sonuç alamadığını söyleyen Şeber, polise yaptığı başvurudan da bir sonuç çıkmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının tek vücut olduğunu göstermiş olacağız
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının tek vücut olduğunu göstermiş olacağızHaberin Tüm Görselleri

Komşularının gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesle müzik çaldığını ve kahkahalar atarak kendisini rahatsız ettiğini öne süren Özge Şeber, "Yaptığım şikayetlerden hiçbir sonuç alamadım. Bunun üzerine avukatıma danıştım ve gerekli adli işlemler başlatıldı. Sonrasında evi satmaya karar verdim.

Komşularına kızıp isyan etti Şaşırtan ilan: ‘Daha kötü insanlara satılıktır

Bu ilanı verirken de kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdim. Pankarta yazılan hakaret değil, kimseyi deşifre etmiyorum, hedef göstermiyorum. Üzerine alınan alınsın. Burada amaç farkındalık yaratmak, isterim ki diğer insanlar da bir kendine sorsunlar 'ben o kötü insanlardan biri miyim' desin.

Sıfır araba almak isteyen vatandaşa fırsatçı şoku! ‘Araç yok' dediler ama gerçek bambaşka çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSıfır araba almak isteyen vatandaşa fırsatçı şoku! ‘Araç yok' dediler ama gerçek bambaşka çıktıHaberin Tüm Görselleri

Bu konuya maruz kalan insanlar varsa da bundan cesaret alsınlar. Pankart asıldıktan sonra arayan soran oldu, 'Gerçekten satacak mısın' diye. Evet bunu satmak için ben bu ilanı verdim. Olay farkındalık yaratmak, ayrıca buradan sessiz sedasız gitmek istememem. Burada biri hakkını aramıştır.

Örnek olsun istiyorum, hakkımı kanunen arıyorum ve davacıyım" dedi. Site yönetimi ve dairelerde oturanlar ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul, Ankara ve Düzce'de de hissedildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul, Ankara ve Düzce'de de hissedildiHaberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

AK Parti'nin ardından MHP de açıkladı: Cumhur ittifakının adayı Erdoğan oldu

AK Parti'nin ardından MHP de açıkladı: Cumhur ittifakının adayı Erdoğan oldu

Ev sahibi ile kiracı arasında 'baltalı' zam kavgası

Ev sahibi ile kiracı arasında 'baltalı' zam kavgası

Kira fiyatları İstanbul'u bile geçti! Yüzde 300 artınca şikayet yağdı

Kira fiyatları İstanbul'u bile geçti! Yüzde 300 artınca şikayet yağdı