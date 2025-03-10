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Koçköprü Kanyonu’nda oluşan buz sarkıtları ilgi odağı oldu

10.03.2025 - 12:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-

Koçköprü Kanyonu’nda oluşan buz sarkıtları ilgi odağı oldu

Van'ın Erciş ilçesindeki Koçköprü Kanyonu’nda oluşan buz sarkıtları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Erciş'e 12 kilometre uzaklıktaki Koçköprü Kanyonu’nda, geçen günlerde eksi 20 dereceye düşen dondurucu soğuklarda 15 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Bu haliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan kanyon, fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu. Her mevsim farklı güzelliğe bürünen kanyona gelen ziyaretçiler, bölgedeki buz sarkıtlarını fotoğraflıyor.

Koçköprü Kanyonu’nda oluşan buz sarkıtları ilgi odağı oldu

İlçede 20 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Yaşar Zorlu, "Havaların soğumasıyla Koçköprü Barajı’nda bulunan kanyonda buz sarkıkları oluşmuş. Ben de arkadaşlarımla beraber buradaki muhteşem manzaranın fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Bu şekilde bölgenin tanıtımına da katkıda bulunuyorum. Herkesin gelip bu manzarayı görmesini isterim" dedi. (DHA)

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