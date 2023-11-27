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Kocasını 2'nci kattan boşluğa itip, başında bıçakla bekledi! 'Aldatmanın bedeli bu'

Bursa'da G.K. (33), kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı kocası Y.U.'yu evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten düşerek yaralanan ve yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına elinde bıçakla gelerek bir süre başında bekleyen G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki göstererek, ''Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' dedi.

27.11.2023 - 10:04 |
Kocasını 2'nci kattan boşluğa itip, başında bıçakla bekledi! 'Aldatmanın bedeli bu'

Olay akşam saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barboros Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. G.K., kendisini aldattığından şüphelendiği kocası Y.U. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında G.K. kocası Y.U.'yu tartıştığı 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten düşen Y.U., acı içerisinde komşularından yardım istedi. Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına gelen G.K., bir süre bekledi.

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'BENİ ALDATMANIN BEDELİ BU, ERKEK OLUN KARINIZA SAHİP ÇIKIN'

Yerde yatan Y.U.'ya hakaretlerde bulunan G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi. Elindeki bıçakla eşinin çevresinde dolaşan G.K., camdan bakan komşularına da "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' diye bağırdı.

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Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis Olayla ilgi soruşturma başlattı.

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