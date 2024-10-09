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Kocaeli'nde işçilerin kaldığı pansiyonda yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde işçilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

09.10.2024 - 20:06 | | Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Kocaeli'nde işçilerin kaldığı pansiyonda yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 18.00 sıralarında Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. İşçilerin kaldığı pansiyonda henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilendiği belirlenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı kaldırıldıkları Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye görevlileri müdahale sırasında dumandan etkilenen sahipli kediyi de kurtardı. Pansiyonda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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