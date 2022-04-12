GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı
HaberlerGündem Haberleri Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı
ABONE OL

Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı

Kobani soruşturması kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

12.04.2022 - 08:47 |
Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani soruşturması kapsamında 91 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak; banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları, tanık beyanları, yürütülen soruşturmalar kapsamındaki dijital inceleme sonuçları, HTS analiz raporlarına göre gerek terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de öldürülen/yaralanan terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 91 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlarından 12 Nisan 2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Türkiye'den stratejik diplomasi hamlesi!

Türkiye'den stratejik diplomasi hamlesi!

Kiev'i alamayan Putin gözünü Donbas'a çevirdi! Tanklar ilerleyişe geçti...

Kiev'i alamayan Putin gözünü Donbas'a çevirdi! Tanklar ilerleyişe geçti...

Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı

Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kiev'i alamayan Putin gözünü Donbas'a çevirdi! Tanklar ilerleyişe geçti...

Kiev'i alamayan Putin gözünü Donbas'a çevirdi! Tanklar ilerleyişe geçti...

Sıradaki Haber
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan motorin indirim haberleri ile güncel benzin fiyatı!

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan motorin indirim haberleri ile güncel benzin fiyatı!

Sıradaki Haber
Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı

Kobani soruşturmasında flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı kararı

Sıradaki Haber
Maaş zammı ile ilgili flaş açıklama! Üç ayda bir enflasyon farkı...

Maaş zammı ile ilgili flaş açıklama! Üç ayda bir enflasyon farkı...

Sıradaki Haber