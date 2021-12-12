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Kızların 'erkek' kavgası kameralarda

Bursa'da kızların ''erkek'' yüzünden saç saça baş başa kavga etme anları cep telefon kameralarına yansıdı.

12.12.2021 - 16:03 | | Ali İhsan Uğur, (İHA)
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Kavga, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek yüzünden sosyal medyada tartışan kızlar konuşmak için buluştular.

''Erkek arkadaş'' nedeniyle kızlar tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Kızlar herkesin gözü önünde saç saça baş başa kavga ettiler. Çevredekiler ise olan biteni izlemekle yetindi. Daha sonra 2 grup bölgeden ayrılarak uzaklaştılar.

Bu anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

Kızların erkek kavgası kameralarda

 

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