Kızılay, deprem bölgesindeki gıda ve yardım dağıtım noktalarını açıkladı
Kızılay, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki gıda ve yardım dağıtım noktalarını paylaştı.
Adana’da yer alan dağıtım noktaları;
Mobil mutfak: Seyhan (Hatay’a geçmesi planlanıyor)
İkram Aracı: Çukurova
Adıyaman’da yer alan dağıtım noktaları;
İkram aracı (Merkez): Valilik önü
İkram aracı (Merkez): Demokrasi Meydanı-Adıyaman Belediyesi karşısı
İkram aracı (Merkez): Eğriçayır parkı
İkram aracı (Merkez): Gölbaşı İbni Sina Teknik Anadolu Meslek Lisesi
İkram aracı (Merkez): Besni Cırık Meydanı
Diyarabakır’da yer alan dağıtım noktaları;
Aşevi (Sur): Dicle Üniversitesi akaryakıt istasyonu arkası
İkram aracı (Bağlar): Üniversite kampüs
İkram aracı (Kayapınar): Merkez- Valilik önü
Gaziantep’te yer alan dağıtım noktaları;
Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi Basra Uzay Pazar Yeri Altı No:1 ve 3 Şehitkamil/Gaziantep
Mobil mutfak (Şehitkamil): Anneler parkına konuşlanması planlanıyor
Mobil mutfak (Nurdağı): Nurdağı Kaymakamlığı
İkram aracı (İslahiye): İslahiye meydan
İkram aracı (İslahiye): İslahiye’ye Tüvtürk istasyonu önü
İkram aracı (İslahiye): İslahiye’ye gidiyor
İkram aracı (Şahinbey): Şahinbey Belediyesi Selçuklu Gençlik Merkezi
İkram aracı (Şehitkamil): Şehit Kamil
İkram aracı (Şehitkamil): Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Öğücü Anaokulu
Hatay’da yer alan dağıtım noktaları;
Aşevi (İskenderun): Pınarbaşı Cad. Eski İtfaiye Yanı No:6 İskenderun
Sahra Mutfak (Antakya): -
Mobil Mutfak (Antakya): Antakya/il Jandarma Komutanlığı İçerisinde
Mobil Mutfak (Antakya): Özel Harekât Şube Müdürlüğü Önü
Mobil Mutfak (Antakya): Rönesans Rezidans Alt Sokağı
Mobil Mutfak (Antakya): Antakya
Mobil Mutfak (Antakya): Antakya
Mobil Mutfak (Hassa): Hassa Belediyesi Önü
Mobil Mutfak (Hassa): -
Mobil Mutfak (Kırıkhan): -
Mobil Mutfak (İskenderun): Maydanoz Kafe Önü
Mobil Mutfak (İskenderun): Hatay İl Jandarma Komutanlığı
Mobil Mutfak (Kırıkhan): -
Mobil Fırın (İskenderun): İskenderun
İkram Aracı (Antakya): Gençlik Spor Kapalı Stad Önü
İkram Aracı (Antakya): 600 Konutlar
İkram Aracı (Antakya): Merkez
İkram Aracı (Antakya): Hatay Koordinasyon Merkezi
İkram Aracı (Antakya): Jandarma Komutanlığı Önü
İkram Aracı (Antakya):İskenderun Tic. Ve San Odası Anadolu Lisesi
İkram Aracı (Antakya): İskenderun Yemek Fabrikası
İkram Aracı (Antakya):Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
İkram Aracı (Antakya):Antakya Şehir Hastanesi Önü
İkram Aracı (Antakya): Merkez
İkram Aracı (İskenderun): İskenderun
İkram Aracı (İskenderun): İskenderun Kaymakamlık
İkram Aracı (İskenderun):İskenderun Millet Parkı
İkram Aracı (İskenderun):İskenderun Devlet Hastanesi
İkram Aracı (Kırıkhan): Tabur Komutanlığı
Kahramanmaraş’ta yer alan dağıtım noktaları;
Sahra Mutfak (Pazarcık): -
3 adet Sahra Mutfak (Merkez): -
Mobil Mutfak (Dulkadiroğulları): Dulkadiroğulları
Mobil Mutfak (Dulkadiroğulları): Müftülük Önü/Merkez)
Mobil Mutfak (Elbistan): Elbistan Emniyet Önü
Mobil Mutfak (Onikişubat): Onikişubat/Kapalı Spor Salonu
Mobil Mutfak (Onikişubat): Yaşar Pastanesi Yanı/Merkez
Mobil Mutfak (Onikişubat): Belediye Yanı
Mobil Mutfak (Onikişubat): Onikişubat Ayşe Gümüşel İlköğretim Okulu
Mobil Fırın (Onikişubat): Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yani
İkram Aracı (Afşin): Afşin
İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Merkez Seyyar
İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Fuar Merkezi
İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Göksun’a Hareket Ediyor
İkram Aracı (Ekinözü): Ekinözü
İkram Aracı(Elbistan): Elbistan
İkram Aracı(Göksun): Göksun
İkram Aracı (Onikişubat): Saim Çatır Stadı
İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Aşevi
İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Stadyumu
İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Stadyumu
İkram Aracı (Onikişubat):Kahramanmaraş Merkez
İkram Aracı (Onikişubat): -
İkram Aracı (Onikişubat): İsmail Kurtul İlkokulu
İkram Aracı (Onikişubat): Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İkram Aracı (Onikişubat): Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Önü
İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık Kaymakamlığı
İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık Hastane Önü
İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık
İkram Aracı (Pazarcık): Türkoğlu Merk.-Mesleki ve Teknik And. Lisesi
İkram Aracı (Pazarcık): Maraş Pazarcık Kocadere Köyü
İkram Aracı (Türkoğlu): -
Malatya’da yer alan dağıtım noktaları;
İkram Aracı (Battalgazi): Battalgazi – Battalgazi Hastanesi Önü
İkram Aracı (Battalgazi): Battalgazi – Belediye Başkanlığı Önü
İkram Aracı (Yeşilyurt): Merkez Yıldız Büfe
İkram Aracı (Yeşilyurt): Merkez – Yıldız Büfesi Önü
İkram Aracı (Yeşilyurt): -
İkram Aracı (Yeşilyurt): Yeşilyurt – Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Deposu Önü
İkram Aracı (Yeşilyurt): Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi
Osmaniye’de yer alan dağıtım noktaları;
İkram Aracı (Bahçe): Osmaniye Bahçe
İkram Aracı(Düziçi): Osmaniye Düziçi İlçesi
İkram Aracı(Düziçi): Düziçi
Mobil Mutfak(Merkez): Merkez/Masal Parkı
İkram Aracı(Merkez): Halk Eğitim Merkezi
İkram Aracı(Merkez): Osmaniye Fen Lisesi Önü
İkram Aracı(Merkez): Masal Park
Mobil Mutfak(Merkez): -
Şanlıurfa’da yer alan dağıtım noktaları;
İkram Aracı (Karaköprü): Haliliye Şubesi Önü