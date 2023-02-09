GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kızılay, deprem bölgesindeki gıda ve yardım dağıtım noktalarını açıkladı
ABONE OL

Kızılay, deprem bölgesindeki gıda ve yardım dağıtım noktalarını açıkladı

Kızılay, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki gıda ve yardım dağıtım noktalarını paylaştı.

09.02.2023 - 17:06 | | DHA
Kızılay, deprem bölgesindeki gıda ve yardım dağıtım noktalarını açıkladı

Adana’da yer alan dağıtım noktaları;

Mobil mutfak: Seyhan (Hatay’a geçmesi planlanıyor)

İkram Aracı: Çukurova

 

Adıyaman’da yer alan dağıtım noktaları;

İkram aracı (Merkez): Valilik önü

İkram aracı (Merkez): Demokrasi Meydanı-Adıyaman Belediyesi karşısı

İkram aracı (Merkez): Eğriçayır parkı

İkram aracı (Merkez): Gölbaşı İbni Sina Teknik Anadolu Meslek Lisesi

İkram aracı (Merkez): Besni Cırık Meydanı

 

Diyarabakır’da yer alan dağıtım noktaları;

Aşevi (Sur): Dicle Üniversitesi akaryakıt istasyonu arkası

İkram aracı (Bağlar): Üniversite kampüs

İkram aracı (Kayapınar): Merkez- Valilik önü

Gaziantep’te yer alan dağıtım noktaları;

Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi Basra Uzay Pazar Yeri Altı No:1 ve 3 Şehitkamil/Gaziantep

Mobil mutfak (Şehitkamil): Anneler parkına konuşlanması planlanıyor

Mobil mutfak (Nurdağı): Nurdağı Kaymakamlığı

İkram aracı (İslahiye): İslahiye meydan

İkram aracı (İslahiye): İslahiye’ye Tüvtürk istasyonu önü

İkram aracı (İslahiye): İslahiye’ye gidiyor

İkram aracı (Şahinbey): Şahinbey Belediyesi Selçuklu Gençlik Merkezi

İkram aracı (Şehitkamil): Şehit Kamil

İkram aracı (Şehitkamil): Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Öğücü Anaokulu

 

Hatay’da yer alan dağıtım noktaları;

 

Aşevi (İskenderun): Pınarbaşı Cad. Eski İtfaiye Yanı No:6 İskenderun

Sahra Mutfak (Antakya):   -

Mobil Mutfak (Antakya): Antakya/il Jandarma Komutanlığı İçerisinde

Mobil Mutfak (Antakya): Özel Harekât Şube Müdürlüğü Önü

Mobil Mutfak (Antakya): Rönesans Rezidans Alt Sokağı

Mobil Mutfak (Antakya): Antakya

Mobil Mutfak (Antakya): Antakya

Mobil Mutfak (Hassa):  Hassa Belediyesi Önü

Mobil Mutfak (Hassa):  -

Mobil Mutfak (Kırıkhan):   -

Mobil Mutfak (İskenderun): Maydanoz Kafe Önü

Mobil Mutfak (İskenderun): Hatay İl Jandarma Komutanlığı

Mobil Mutfak (Kırıkhan):   -

Mobil Fırın (İskenderun): İskenderun

İkram Aracı (Antakya): Gençlik Spor Kapalı Stad Önü

İkram Aracı (Antakya): 600 Konutlar

İkram Aracı (Antakya): Merkez

İkram Aracı (Antakya): Hatay Koordinasyon Merkezi

İkram Aracı (Antakya): Jandarma Komutanlığı Önü

İkram Aracı (Antakya):İskenderun Tic. Ve San Odası Anadolu Lisesi

İkram Aracı (Antakya): İskenderun Yemek Fabrikası

İkram Aracı (Antakya):Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

İkram Aracı (Antakya):Antakya Şehir Hastanesi Önü

İkram Aracı (Antakya): Merkez

İkram Aracı (İskenderun): İskenderun

İkram Aracı (İskenderun): İskenderun Kaymakamlık

İkram Aracı (İskenderun):İskenderun Millet Parkı

İkram Aracı (İskenderun):İskenderun Devlet Hastanesi

İkram Aracı (Kırıkhan): Tabur Komutanlığı

 

Kahramanmaraş’ta yer alan dağıtım noktaları;

Sahra Mutfak (Pazarcık):  -

3 adet Sahra Mutfak (Merkez):  -

 

Mobil Mutfak (Dulkadiroğulları): Dulkadiroğulları

Mobil Mutfak (Dulkadiroğulları): Müftülük Önü/Merkez)

Mobil Mutfak (Elbistan): Elbistan Emniyet Önü

Mobil Mutfak (Onikişubat): Onikişubat/Kapalı Spor Salonu

Mobil Mutfak (Onikişubat): Yaşar Pastanesi Yanı/Merkez

Mobil Mutfak (Onikişubat): Belediye Yanı

Mobil Mutfak (Onikişubat): Onikişubat Ayşe Gümüşel İlköğretim Okulu

Mobil Fırın (Onikişubat): Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yani

İkram Aracı (Afşin): Afşin

İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Merkez Seyyar

İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Fuar Merkezi

İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Göksun’a Hareket Ediyor

İkram Aracı (Ekinözü): Ekinözü

İkram Aracı(Elbistan): Elbistan

İkram Aracı(Göksun): Göksun

İkram Aracı (Onikişubat): Saim Çatır Stadı

İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Aşevi

İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Stadyumu

İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Stadyumu

İkram Aracı (Onikişubat):Kahramanmaraş Merkez

İkram Aracı (Onikişubat):  -

İkram Aracı (Onikişubat): İsmail Kurtul İlkokulu

İkram Aracı (Onikişubat): Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İkram Aracı (Onikişubat): Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Önü

İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık Kaymakamlığı

İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık Hastane Önü

İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık

 

İkram Aracı (Pazarcık): Türkoğlu Merk.-Mesleki ve Teknik And. Lisesi

İkram Aracı (Pazarcık): Maraş Pazarcık Kocadere Köyü

İkram Aracı (Türkoğlu): -

Malatya’da yer alan dağıtım noktaları;

İkram Aracı (Battalgazi): Battalgazi – Battalgazi Hastanesi Önü

İkram Aracı (Battalgazi): Battalgazi – Belediye Başkanlığı Önü

İkram Aracı (Yeşilyurt): Merkez Yıldız Büfe

İkram Aracı (Yeşilyurt): Merkez – Yıldız Büfesi Önü

İkram Aracı (Yeşilyurt):   -

İkram Aracı (Yeşilyurt): Yeşilyurt – Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Deposu Önü

İkram Aracı (Yeşilyurt): Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi

 

 

Osmaniye’de yer alan dağıtım noktaları;

İkram Aracı (Bahçe): Osmaniye Bahçe

İkram Aracı(Düziçi): Osmaniye Düziçi İlçesi

İkram Aracı(Düziçi): Düziçi

Mobil Mutfak(Merkez): Merkez/Masal Parkı

İkram Aracı(Merkez): Halk Eğitim Merkezi

İkram Aracı(Merkez): Osmaniye Fen Lisesi Önü

 

İkram Aracı(Merkez): Masal Park

 

Mobil Mutfak(Merkez):  -

 

 

Şanlıurfa’da yer alan dağıtım noktaları;

İkram Aracı (Karaköprü): Haliliye Şubesi Önü

 

 

GÜNCEL HABERLER

Binance 100 dolar bağışı nasıl alınır? Binance 100 dolarlık BNB deprem bağışı nedir?

Binance 100 dolar bağışı nasıl alınır? Binance 100 dolarlık BNB deprem bağışı nedir?

AFAD Genel Müdürü Tatar: Bin 400'ün üzerinde artçı oldu

AFAD Genel Müdürü Tatar: Bin 400'ün üzerinde artçı oldu

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay, havadan görüntülendi

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay, havadan görüntülendi