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'Kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri birbirine girdi! Bıçaklayıp kameraya kaydettiler

Liselilerin 'kız meselesi' tartışmasında kan aktı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darbedilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

20.10.2023 - 19:37 | | Erol POLAT/ ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)
'Kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri birbirine girdi! Bıçaklayıp kameraya kaydettiler

Olay, Çayırova ilçesindeki Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören lise öğrencileri, kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıktan sonra buluştu.

Kız meselesi nedeniyle lise öğrencileri birbirine girdi Bıçaklayıp kameraya kaydettiler

Gençlerin kavgasında M.S. isimli genç, M.A.G. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından darbedilip, bıçaklandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kız meselesi nedeniyle lise öğrencileri birbirine girdi Bıçaklayıp kameraya kaydettiler

Öte yandan, gencin darbedilip, bıçaklanması ise bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; M.S.'nin 3 kişi tarafından küfredilerek feci şekilde dövüldüğü ve bıçaklandığı anlar yer aldı. (DHA)

 

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'Kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri birbirine girdi! Bıçaklayıp kameraya kaydettiler

'Kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri birbirine girdi! Bıçaklayıp kameraya kaydettiler