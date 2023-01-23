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Kız çocuğuna iğrenç istismar! Detayları kan dondurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürme bahanesiyle otomobiline aldığı H.Y. (10) adlı kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Mustafa Gökot (27) hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 54 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

23.01.2023 - 11:08 | | DHA
Kız çocuğuna iğrenç istismar! Detayları kan dondurdu

Olay, 16 Eylül 2022'de Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gökot, otomobiliyle ortaokul öğrencisi H.Y.'nin yanında durdu. Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürebileceğini söyledi. H.Y., Gökot'a inanıp, otomobile bindi. Bir süre sonra Mustafa Gökot, mahalle dışına çıkıp, H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. 

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Okula giden H.Y.’nin yaşadıklarını anlattığı öğretmenler, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler, Mustafa Gökot'u yakalayıp, gözaltına aldı. Mustafa Gökot, suçlamaları reddedip, kızı tanımadığını söyledi. Gökot'u teşhis eden H.Y. ise kendisini müzik öğretmeni Tümay olarak tanıttığını söyledi. Kız öğrenci ayrıca, şüphelinin kendisini bir büfeye götürdüğünü belitti. Büfeye de giden ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde; Gökot'un olayın olduğu saatlerde büfeye geldiğini tespit etti. Mustafa Gökot tutuklanırken, H.Y.'nin kıyafetlerinden alınan örnekler adli tıpa gönderildi.  

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KIZIN ÜSTÜNDE DNA'SI ÇIKTI

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, adli tıptan da rapor geldi. Raporda, küçük kızın iç çamaşırından alınan örneklerin, Mustafa Gökot'un DNA'sı ile uyuştuğu belirtildi. Pazarcık'ta ağır ceza mahkemesi olmadığı için Gökot hakkında fezleke düzenlenip, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyayı inceleyen savcı, Mustafa Gökot hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 24 yıldan 54 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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