Özel hastanede 'gizli ve paralı' aşı yapıldığı iddiası! 'Doktor bana belki de virüs enjekte etti'

İstanbul Maslak'taki özel hastanede şaşırtan bir olay meydana geldi. Otel işletmecisi Emre Eken, genel kontrollerini yaptırmak için 27 Aralık 2022'de Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden birine gitti. Hastanede röntgenler çekildi, idrar ve kan testleri yapıldı.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın yazısına göre Eken, buraya evine yakın olduğu için sıklıkla gidiyor ve en iyi hizmeti aldığını düşünüyordu. Testlerin sonuçları birkaç saat sonra çıktı ve Uzman Doktor Ali Ümit G. tahlilleri değerlendirmek üzere kendisini odasına davet etti. Ardından kendisine zatürre geçirip geçirmediğini sordu. ‘Evet’ deyince de akciğerinde ufak lekelenme olduğunu söyleyen doktor, zatürre aşısı önerdi.



'ELİME IBAN NUMARASI TUTUŞTURDU'



Devamını Emre Eken şöyle anlattı: “Hastane ve doktora güvenip hemen aşı olmak istedim. Doktor ‘Bende var’ dedi, ‘Yapayım hemen.’

Odasında zatürre aşısı olduğunu söylediği bir sıvı enjekte etti bana. Hatta ‘Çok acıdı’ dedim, ‘İstersen beni dövebilirsin’ gibi şaşırtıcı bir cevap da verdi. Aşı ücretini kendisinin alacağını söyleyip IBAN numarası tutuşturdu elime. 1000 lirayı hemen orada, hesabına gönderdim ve odasından çıktım.

Biraz soluklanıp sakinleşince bölümden tarafıma verilen hasta formunu kontrol etmek geldi aklıma. Formada bana yapılan aşının adı ya da kaydı yoktu. Bankoya gittim, doktora para ödediğimi ve odada aşı olduğumu anlattım. Sorumlu bana ‘doktorun aşı yapma yetkisi olmadığını ve aşı odasının ayrı yerde olduğunu’ söyleyerek hemen hastane yönetimini aradı."

BAŞKA ŞIRINGALAR DA VAR



Başhekim Cengiz B. ile aynı gün iletişime geçildi. Emre Eken'e bu tarz bir uygulamanın hukuken ve fiilen mümkün olmadığını, bu sebeple de adı geçen Doktor Ali Ümit G.’nin hastane ile ilişiğinin kesildiği bilgisi verildi. Emre Eken, kendisine yapılan aşının ne olduğunu sorduğunda ise "Kesin bir şey diyemeyiz. Her şey olabilir. Doktorun odasından başka şırıngalar da çıktı. Bunlar adli tıp tarafından incelenecek, araştırılacak" şeklinde yanıt verildi.

Eken, "Olayın üzerinden 20 gün geçti. İlk başta ‘açık’ davranan hastane yönetimi artık telefonlara çıkmıyor. Hiçbir bilgi vermiyor. Bana ne aşısı yapıldı? Su muydu? Gerçek miydi? Ya da başka bir şey mi? 20 gündür bunalımdayım. Hastane hastane geziyor, bana ne aşısı yapıldığını bulmaya çalışıyorum.” dedi.



'BANA YAPILAN AŞI BELKİ BİR VİRÜSTÜ'



Emre Eken, yapılan aşının içeriğini öğrenmek istediğini, belki de kendisine virüs enjekte edildiğini belirterek şunları söyledi:

Kulağınıza ‘ütopik’ gelebilir ama bana yapılan aşı belki bir virüstü. Nereden bileceğim? Sinemalar, dijital platformlar, hastasına bilerek virüs enjekte edip öldürmeye çalışan doktor, hemşire belgeseli, filmleri ile dolu. Eğer basit bir zatürre aşısı ise hastane neden cevap vermiyor? ‘Doktorun ailesinin elinde kalan bir aşı imiş’ deniliyor ama hastane rapor vermiyor, sorumluluk da kabul etmiyor. Net cevaplar alamadıkça daha da işkilleniyorum. Ne uyku kaldı ne huzur. Bana yapılan ve aşı olduğu iddia edilen sıvının ne olduğunu anlamak için başka hastanelere de gittim.

Doktorların söylediği şu: ‘Sıvının ne olduğunu anlamak zor ama eğer virüs ise kuluçka süresi olur. En az 6 ay kontrol altında kalmak zorundasın.’ Bu psikolojim için çok ağır.

ANNE VE BABAM İÇİN ALMIŞTIM ELİMDE KALDI, BEN DE YAPTIM



İddialara konu olan Uzman Doktor Ali Ümit G. konuştu. Öncelikle hastanenin kendisini kovmadığını, yönetimin 10 aydır çalışmasına rağmen sigortasını yapmadığı, reçete ve raporları başka bir doktor üzerinden kesmek zorunda kaldığı için hastaneden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

Peki, Eken’e gerçekten de ‘evden’ getirdiği bir aşı mı yaptı? Şöyle yanıtlıyor:

Anne babama yapılması için iki aşı almıştım ama gerek kalmadı. Aşılar elimde kaldı. Beyefendi ‘İşim çok yoğun hemen aşı olayım’ deyince, elimde aşı olduğunu söyledim. Aşı odasında bekleme süresi uzundur. İşi hemen görülsün, beklemesin diye... Kendisi ‘Aynı aşı değil mi zaten? Beklemeyeyim o zaman’ deyince aşılardan birini yaptım, parasını EFT yaptı. Ben zaten sonra parayı da iade ettim.

O ya da bu sebeple bu, etik ve yasal mı? Yani hastaneye dışarıdan aşı sokmak, elden para almak? Diyor ki:

“Gerçekten art niyetim yoktu. İşi çabuk görülsün istedim. Yurtdışında çalıştım uzun süre ben. Çok doğal orada böyle şeyler.”

ZATÜRRE AŞISIYDI



Peki, yaptığı aşı gerçekten de zatürre aşısı mı? Yanıtı şu: “Yani böyle bir şey olabilir mi? Hipokrat yemini ettim ben. Psikopat ya da katil değilim. Virüs ya da başka bir şeyi neden enjekte edeyim? Kaldı ki olayın akabinde aşının kutusu, son kullanma tarihi, kodu ve seri numarasını gösteren fotoğrafları hastane yönetimi ile paylaştım. Sisteme de işledim.

Hastaya, aşının muhteviyatı ile alakalı bilgi verilmemesi benim suçum değil ki? Her bilgiyi paylaştım ben. Hastane benim sigortalılık ile ilgili şikâyetlerimi örtbas etmek için hastaya bilgi vermemiş olabilir. ‘Başka şırıngalar bulunmuş’ diyorsunuz. Sonuçta orası terzi değil ki, doktor odası. Elbette başka şırıngalar olacak. Ayrıca hastaya hiçbir zarar da vermedim.”