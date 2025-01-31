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Kışın talep katlanıyor! Hem izliyorlar hem de satın alıyorlar

31.01.2025 - 10:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kışın talep katlanıyor! Hem izliyorlar hem de satın alıyorlar

Eskişehir'de çörekotu yağı üreticiliği yapan Selim Yalçıner, kışın gelmesi ile birlikte vatandaşların gripten korunmak için çörekotu yağına yöneldiğini belirtti.

Çörekotu yağı, kış mevsiminin gelmesi ile popülerliğini arttırdı. Sert ve keskin bir aroması olan çörekotu yağı ve çörek otu; şifalı etkileriyle dikkat çekerek, vatandaşların gözde baharatlarından olmaya devam ediyor. Kışın gripten korunmak isteyen vatandaşlar bağışıklığını güçlendirmek için çörekotu yağı almayı tercih ediyor.

FİYATLAR 150 LİRADAN BAŞLIYOR

Çörekotu yağı üreticisi Selim Yalçıner satışlarının oldukça iyi gittiğini vurgulayarak, “Vatandaşlar çörekotunu doğal vitamin olduğu için tercih ediyor. Satışlarım güzel gidiyor. Özellikle kışın bağışıklık güçlendirici doğal şifa yöntemleri arıyorlar ve bu yağa başvuruyorlar. Çörekotu yağının tadı ne kadar acı olursa o kadar faydalı oluyor. Çörekotunu dükkânımızda müşterilerin gözlerinin önünde çekiyoruz. Müşteriler de izlemeyi seviyor. Dükkân hep kalabalık oluyor diyebilirim. Fiyatlar ise 150 ila 280 lira arasında değişiyor.” dedi.

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