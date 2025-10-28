Kışın habercisi bu meyve! Tanesi küçük şifası büyük fiyatı ise 100 lira

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKışın habercisi bu meyve! Tanesi küçük şifası büyük fiyatı ise 100 lira
28.10.2025 - 22:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın’ın dağlarında kendiliğinden yetişen ve dikenli ağacından zahmetle toplanan alıç meyvesi, pazar tezgahlarını renklendirirken, doğallığının yanı sıra şifa kaynağı olarak da vatandaşların ilgisini çekiyor.

Eylül ve Ekim aylarında yüksek rakımlı dağlarda yetişen alıç meyvesi, Efelerli esnafların tezgahlarında yerini aldı. Birçok yönden sağlığa olumlu etkileri olduğu ve doğal bir antioksidan olduğu bilinen alıç meyvesi, doğal ortamda yetişen şifa kaynağı olarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Efeler ilçesinde bulunan Dağeymiri Mahallesi’ndeki ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişen, koyu sarı meyveleri olan çalıya benzer bir ağaçtan toplanan alıçlar, dağlarda kendiliğinden yetişiyor ve vatandaşlar tarafından toplanıp semt pazarlarında satılıyor.

Aynı zamanda ‘kışın habercisi’ olarak anılan alıç meyvesinin tezgahlarda zor bulunduğunu ifade eden pazarcı esnafı Muharrem Ay; "’Dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve kışın habercisi olarak bilinen bu meyve, soğuk havanın etkisini arttırmaya başladığı dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fındık büyüklüğünde, çekirdekli bir yapısı ve ekşimsi bir tada sahip olan alıç, taşlık ve engebeli dik arazide yetişip, ağaçları çalılı olması nedeni ile toplanması oldukça zahmetli bir meyve. Kilosunu 100 TL’den satıyoruz. Su ihtiyacını sadece yağmur suyundan alan alıç, doğada kendiliğinden yetişiyor ve bu meyvenin, pek çok derde şifa olduğu söyleniyor. Özellikle kalp, solunum, böbrek ve soğuk algınlığı için şifa kaynağı olduğunu belirtiliyor’’ dedi.

