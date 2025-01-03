Kış turizminin göz bebeği Çıldır Gölü yoğun ilgi görüyor

Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarında bulunan Çıldır Gölü, kış mevsiminde tamamen donarak adeta bir doğal buz pistine döndü. Atlı kızaklar, gölün üzerinde gezinti yapmak isteyen turistler için ise en popüler aktivitelerden biri. Kızakçıların kontrolündeki atlar, gölün buzla kaplanmış yüzeyinde kayarken ziyaretçiler hem manzaranın hem de sessizliğin tadını çıkarıyor.

Çıldır Gölü'nün mükemmel olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars'ı gezmeye geldik, çok mükemmel anlatılamaz. Kızak çok güzel, biraz da tabii korku var. Suyun üzerindeyiz mükemmel bir derecede. Çok güzel, anlatamam, buraya gelip yaşanması lazım. Gezmeleri lazım” dedi.

Kayalıklara ve ağaçlara dalgaların vurmasıyla ortaya çıkan buz manzaralı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Buzların önünde fotoğraf çekilenler, halay çekenler, buzun üzerine oturanlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çıldır Gölü, yeni yılda da vatandaşlarla dolup taşıyor.