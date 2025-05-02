Mesleğinin son temsilcisi: ‘Yaşayan İnsan Hazinesi! Deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Cumali Birol, bastonun tarihçesi, yapım aşamaları ve Van Gölü’nün gizemleri hakkında bilgi verdi. Programda konuşan Cumali Birol, "Bugün Adilcevaz KYK Yurt Müdürlüğümüzün organize ettiği programa katıldık.

Öğrencilerimize bastonun tarihçesinden ve yapım sürecinden bahsettim. Ayrıca Van Gölü’nün saklı güzellikleriyle ilgili görseller eşliğinde sunum gerçekleştirdik. Gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Gerçekten çok güzel, keyifli ve faydalı bir program oldu. Bu anlamlı programı düzenleyen yurt yönetimine teşekkür ederim" dedi.

KYK Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş ise "Müdürlük olarak öğrencilerimizin boş zamanlarını daha iyi ve verimli değerlendirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bugün de kıymetli baston ustası Cumali Birol’u öğrencilerimizle buluşturduk. Oldukça verimli ve öğretici bir program oldu. Bu değerli katılımından dolayı Cumali Ustamıza kurumumuz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.