Amerika'da yaşarken fark etti, Tire'de üretime başladı! Satış hedefini büyüttü

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan ve uzun süre ABD'de yaşayan Sümeyye Kınalı, burada tanıştığı kuşkonmaz bitkisini Tire'de de yetiştirmeye karar verdi.

Kınalı bunun üzerine 3 yıl önce ortağı Ömer Arinç ile Eskioba Mahallesi'ndeki 80 dönümlük arazide üretime başladı.

İlçede ilk kez üretilen ve kuraklığa karşı dayanıklılığıyla bilinen kuşkonmazın hasadına İzmir İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin'in katılımıyla başlandı.

Üretici Sümeyye Kınalı Ankara'da doğdum büyüdüğünü ve mezun olduktan sonra ABD'ye gittiğini anlattı.

Kuşkonmazın yurt dışında hem üretilen hem de tüketilen bir ürün olduğunu ifade eden Kınalı, Türkiye'ye dönünce Tire'de üretime karar verdiklerini söyledi.

"YURT DIŞI PİYASASINA AĞIRLIK VERİYORUZ"

Kınalı, Tire'nin toprak yapısı ve iklimi bakımından kuşkonmaz için ideal bir yer olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kuşkonmaz, üretimi çok kolay olmakla birlikte aynı zamanda özel ihtiyaçları olan bir sebze. İlk 3 yıl hasat almıyoruz kuşkonmazdan. Bakıyoruz, besliyoruz, suluyoruz. 3 yıldan sonra 12 yıl hasat dönemi oluyor. Çok verimli ve çok yıllık bir sebze. Üretimi sırasında bizi zorlamıyor. En önemli kısmı da diğer sebzelere oranla daha az su istiyor. Dış piyasası daha geniş olan bir sebze. Ülkemizde üretimi de az tüketimi de. Bizim asıl hedefimiz ülkemizde tüketimi de üretimi de artırmak. Yurt dışı piyasasına ağırlık veriyoruz. Almanya, Hollanda, İtalya, İngiltere bunlar hedef ülkelerimiz. Güzel dönüşler alıyoruz. Ürünümüzün kaliteli olması nedeniyle bizimle çalışmak istiyorlar. Kuşkonmazın tüketim alanı çok geniş."

Ömer Arinç ise hedeflerinin 80 dekarlık alanı 300'e çıkarmak olduğunu belirterek, "Normal şartlarda biz bu yıl ürün hasadı düşünmüyorduk. Ama toprak ve iklim şartları çok iyi olduğu için sürpriz yaptı sebze. Yaklaşık 5 ton kadar ürün almayı düşünüyoruz. Birkaç haftaya da hasadı durduracağız. Önümüzdeki yıl dekardan 1 ton ürün alma hedefimiz var. Kuşkonmaz bitkisi az su tüketen bir bitki. Tam verime geçtikten sonra Almanya'da ihracata başlayacağız." dedi.

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İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile Tire Tarım ve Orman Müdürü Eda Özden her zaman kadın ve genç üreticilerin yanında olduklarını belirterek, az su isteyen ürünlerin yetiştirilmesinin önemine değindi.