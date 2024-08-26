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Kırşehir'de kavun, karpuz hasadında yöresel coşku

Kırşehir'de merkeze bağlı Saraycık köyünde kavun, karpuz hasadı coşkuyla başladı.

26.08.2024 - 10:31 | | İHA
Kırşehir'de kavun, karpuz hasadında yöresel coşku

Ürün kalitesi ve verimliliğiyle 'ırmak bucağı' olarak adlandırılan bölgede adından söz ettiren Saraycık kavun ve karpuzunda hasat döneminin verimli geçmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk hasat bereket duasıyla başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, ürünlerin bölge için verimli olmasını temenni etti. Köyde başlatılan hasatta üreticiler, ürün kalitesi ve tarımsal teşvikler noktasında bilgilendirmeler yaptı. Program köy konağında yapılan tarımsal sohbet ve köyde yaşanan sorunların anlatımlarıyla devam etti.

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