GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay'da açılan bu market çok ucuz! Satılan ürünler cezaevinde üretiliyor
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da açılan bu market çok ucuz! Satılan ürünler cezaevinde üretiliyor

Hatay'da açılan bu market çok ucuz! Satılan ürünler cezaevinde üretiliyor

17.06.2025 - 17:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Hatay'da açılan bu market çok ucuz! Satılan ürünler cezaevinde üretiliyor

Hatay'da, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası hizmete açıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde hükümlüler tarafından üretilen ürünler, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un girişimleriyle Hatay Adliyesi'nin zemin katında açılan mağazada sergileniyor.

Hatayda açılan bu market çok ucuz Satılan ürünler cezaevinde üretiliyor

Hükümlülerin el emeğiyle hazırladığı tekstil, gıda, kozmetik, takı, dekoratif ürünler ve hediyelik eşyalar uygun fiyatlarla depremzede vatandaşların satışına sunuluyor.

Hatayda açılan bu market çok ucuz Satılan ürünler cezaevinde üretiliyor

Mağazayla, Türkiye genelindeki cezaevlerinde bulunan hükümlülerin infazının desteklenmesi, işçiliğinin geliştirilmesi, zanaatlarının korunması ve meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.

Hatayda açılan bu market çok ucuz Satılan ürünler cezaevinde üretiliyor

Tamamı cezaevinde üretilen ürünlerden oluşan mağazada et ve süt ürünlerinden ayakkabıya, parfüm ve kolonyadan süs eşyasına çok sayıda ürün bulunuyor.

Mağazada uygun fiyata satılan ürünlerle hükümlüler, üretim aşamasında belirlenen günlük yevmiye üzerinden kazanç sağlıyor.

Güncel Haberler

THY açıkladı! Kabin memuru alımı yapılacak
#Çalışma Hayatı

THY açıkladı! Kabin memuru alımı yapılacak

FETÖ elebaşı Gülen'in kuzeni tutuklandı
#Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in kuzeni tutuklandı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tam bir siyasi şuursuzluk
#Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tam bir siyasi şuursuzluk