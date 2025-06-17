Hatay'da açılan bu market çok ucuz! Satılan ürünler cezaevinde üretiliyor

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde hükümlüler tarafından üretilen ürünler, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un girişimleriyle Hatay Adliyesi'nin zemin katında açılan mağazada sergileniyor.

Hükümlülerin el emeğiyle hazırladığı tekstil, gıda, kozmetik, takı, dekoratif ürünler ve hediyelik eşyalar uygun fiyatlarla depremzede vatandaşların satışına sunuluyor.

Mağazayla, Türkiye genelindeki cezaevlerinde bulunan hükümlülerin infazının desteklenmesi, işçiliğinin geliştirilmesi, zanaatlarının korunması ve meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.

Tamamı cezaevinde üretilen ürünlerden oluşan mağazada et ve süt ürünlerinden ayakkabıya, parfüm ve kolonyadan süs eşyasına çok sayıda ürün bulunuyor.

Mağazada uygun fiyata satılan ürünlerle hükümlüler, üretim aşamasında belirlenen günlük yevmiye üzerinden kazanç sağlıyor.