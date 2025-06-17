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Antalya'da izolasyon yaparken çöken balkonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

17.06.2025 - 16:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Antalya'da izolasyon yaparken çöken balkonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde izolasyon çalışması yaparken çöken balkonun altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Güzeloba Mahallesi, 2177 Sokak'ta bulunan bir sitede izolasyon çalışması yapan Suriye uyruklu Mahmut Abid'in (41) üzerine balkon çöktü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalyada izolasyon yaparken çöken balkonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Sağlık ekibi, Abid'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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Antalya'da izolasyon yaparken çöken balkonun altında kalan işçi hayatını kaybetti
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