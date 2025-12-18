Kırklareli'nde tarla faresi alarmı! Hububat ekili alanlarda önlemler üst seviyeye çıkarıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.12.2025 - 10:22

Kaynak: İHA

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, hububat ekili alanlarda tarla faresiyle mücadele çerçevesinde yürütülen survey çalışmaları gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "2025 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı" çerçevesinde Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, survey çalışmaları neticesinde hububat ekili alanlarda tarla tarla faresi tespit edildi.
Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle fare popülasyonunda artış olabileceği ihtimaline karşı üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca kimyasal mücadelede kullanılacak zehirli yemi İl ve İlçe Müdürlüklerinden temin edebilecekleri hatırlatıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarla faresiyle mücadele çerçevesinde yürütülen survey çalışmaları neticesinde hububat ekili alanların kontrol çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

