Edirne–Kırklareli yolunda sona gelindi! Köy içi trafik azaldı, güvenlik arttı
Kaynak : İHA
Tamamlanma aşamasına gelen yeni Edirne–Kırklareli güzergâhı, köy içindeki trafik yoğunluğunu belirgin şekilde azaltırken ulaşımda hız ve güvenliği de artırdı.
Edirne-Kırklareli karayolunda tamamlanma aşamasına gelen yeni güzergâh, ulaşımı rahatlatırken, köy içindeki yoğunluklarında belirgin şekilde düşürdü. Vatandaşlar, çalışmaların bitmeye yaklaşmasıyla hem güvenliğin hem de ulaşım hızının arttığını ifade etti. Yolun resmi açılışının ise kısa sürede yapılması bekleniyor.
Bölge sakinlerinden Mehmet Çatalkaya, yolun uzun süredir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Edirne-Kırklareli yolundaki çalışmalar sona yaklaştı. Şu an kullanıma başladık. Yol hem ulaşım açısından hem de köy içindeki yoğunluğun azalmasıyla gayet güzel oldu. Trafik kazası riskleri düştü" dedi.
Uğur Baykuş, yeni güzergahın güvenliği artırdığına dikkat çekerek, "Köylerin içinden gitmek yerine dışarıdan gitmek vatandaş için daha iyi. Kaza riskini azaltıyor. Bizim köy merkezde olduğu için trafik çok fazlaydı. Şimdi yeni yol bütün yükü aldı. Çok güzel oldu. Uzun sürdü ama değdi. Otobanda bile böyle yol yok" diye konuştu.
Bir diğer vatandaş Ersin Gündüz ise yolun bölgeye büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Bu yol için yapanların ellerine sağlık. Şu an bazı bölümler kapalı ama en kısa sürede tam anlamıyla açılır. Yollar gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı.